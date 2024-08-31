趙少康嘆「柯文哲樓起、樓塌」　籲民眾黨不能因為柯就洩氣

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷京華城容積弊案。對此，前中廣董事長趙少康昨（30日）表示，自己很感慨「柯文哲樓起、樓塌」，不過，他認為，柯文哲不能完全代表民眾黨8席立委或縣市議會議員，因此，也呼籲民眾黨不能因為柯文哲一個人就洩氣。

趙少康提到，京華城案看起來進入收網階段，柯文哲的住家、辦公室還有民眾黨部30日都被搜索，雖然都在意料之中，還是讓他很感慨，「柯文哲樓起、樓塌，不過就是幾年間的事」。

雖說如此，但趙少康也表示，面對前所未有的危機，只要民眾黨公職在議會、立院好好表現，不要洩氣，就還是有振衰起敝的機會。

趙少康坦言，看得出來，面對一位政黨主席、前市長、曾任總統候選人捲入的司法案件，檢調這波偵辦行動非常謹慎，5月就分他字案偵辦，陸續傳喚北市府相關官員、都委會委員、副市長，再到應曉薇跟沈慶京，「應該是把證據鞏固完整了，認為柯文哲的確涉嫌重大才會發動搜索」。

趙少康強調，京華城容積率放寬涉及的利益超過200億元，看起來柯文哲跟沈慶京的交情不淺，否則同樣是總統大選的落選人，沈慶京怎麼只請柯文哲到陶朱隱園唱歌安慰，其他人沒有同等待遇？

不過，趙少康認為，柯文哲不能完全代表民眾黨8席立委或縣市議會議員，只要民眾黨公職持續在立法院好好表現，民眾黨就還有一線生機，不至於一蹶不振。「民眾黨公職不能因為柯文哲一個人就洩氣，此時更要向選民證明，大家的票沒有白投。」

至於「小草」們，趙少康說，大多年輕、有熱情又有理想性，因為對綠營失望又不喜歡藍營，所以成為白營的支持者。

趙少康點出，國民黨必須提高理想性，高舉改革大旗，比民進黨更愛台灣，對北京及美國態度都不亢不卑，該反對的就勇敢反對，表現得比民進黨好，才能爭取小草認同。