柯文哲遭逮！　黨內群組「對話曝光」：穿草鞋，幹到底

文／CTWANT

北市京華城案連環爆！廉政署為查明前台北市長柯文哲是否涉犯圖利罪，昨（30日）上午兵分多路前往柯的住處及相關處所搜索，並對其進行約談，今凌晨移送北檢複訊，後因柯拒絕夜間偵訊，遭檢方認為有勾串之虞當庭逮捕，而柯文哲對此也行使提審權，將由法官確認逮捕是否合法，此前不得繼續偵訊。對此，政治網紅四叉貓貼出照片，聲稱民眾黨立委林國成在LINE群組內喊「很明顯政治打壓」、「穿草鞋！幹到底才有明天」。今凌晨北檢外更有不少柯文哲支持者，狂喊「相信清白，柯P加油」；「小草」群組則有人號召，要在今早10點在北檢集結「接柯P回家」。

▲柯文哲抵北檢。（圖／趙世勳攝）

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案，與妻子陳佩琪昨日中午被帶往廉政署偵訊，並於31日凌晨0時40分送抵台北地檢署複訊。對此，柯文哲的律師鄭深元事後也透露，檢方訊問內容持續在木可公司的政治獻金案圍繞，尚未詢問到京華城案，柯文哲在10幾個小時的馬拉松偵訊中十分疲累，於是在凌晨2時許表示希望休息，但檢察官僅願意休庭3小時，柯文哲認為時間不夠，且拒絕夜間訊問，打算逕自離開，於是檢察官當庭逮捕柯，鄭深元則認為逮捕過程有瑕疵，已聲請提審。

▲劉宇發文曬照。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

對此，四叉貓劉宇今凌晨在臉書貼出1張模糊的照片，並發文聲稱，民眾黨中央委員江和樹在記者前面玩手機，導致民眾黨中央委員的LINE群內容全都被看光了，而且民眾黨立委林國成還高喊「團結一致！很明顯政治打壓！擴大對政治抗爭」、「穿草鞋！幹到底才有明天。」

▲柯文哲歷經12小時訊問終於抵達北檢，其支持者與抗議民眾一度互相叫囂。（圖／趙世勳攝）

今凌晨北檢外更聚集不少支持柯文哲的民眾，舉起「為阿北加油」的牌子，高喊「相信清白，柯P加油」，而柯粉及柯黑也在北檢外互相對峙叫囂，場面相當火爆。此外，前民眾黨秘書長謝立功，以及江和樹也現身為柯文哲聲援。還有人在「小草」群組內號召，今早10點要在台北地方檢察署集結，「今晚吃飽睡飽，白色衣服洗好，一起接柯P回家。」

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