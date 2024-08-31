柯文哲拒絕夜間偵訊遭捕　李彥秀：「押人取供」恐違反比例原則

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲深夜凌晨因拒絕接受夜間訊問，想要直接離開地檢署，被檢察官當庭逮捕。對此，國民黨立委李彥秀指出，檢方無視刑事訴訟法的精神，以柯文哲不願進行例外的夜間訊問而當庭逮捕柯文哲，這種檢方一貫的作法無疑就是希望藉此施壓當事人「同意」夜間訊問，目的就是要限制柯文哲的人身自由，形同押人取供。

▲檢調偵辦京華城案，前台北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）



李彥秀提到，拒絕夜間偵訊，是人民基本的權利，根據刑事訴訟法的規定，夜間偵訊是例外狀況，而非原則。從搜索到移送北檢，昨天柯文哲已經經過長達19個小時調，拒絕夜間訊問，一定是柯文哲考量自己身體與精神狀況後，與辯護律師討論做出的決定。

李彥秀指出，「京華城案」是社會矚目的重大案件，社會不僅會關注後續司法審判的結果，調查與偵訊的過程更是會受到極大的關注。檢方無視刑事訴訟法的精神，以柯文哲不願進行例外的夜間訊問而當庭逮捕柯文哲，這種檢方一貫的作法無疑就是希望藉此施壓當事人「同意」夜間訊問，目的就是要限制柯文哲的人身自由，形同押人取供。

李彥秀強調，檢方其實有更多的手段來避免柯文哲與他人不當接觸，這種「當庭逮捕」的作法，恐怕是有隱含政治意味在裡面，並進一步塑造柯文哲「被捕」的社會印象，是否違反比例原則而侵害法律對人權的基本保障，都值得檢討。

李彥秀也補充說明，柯文哲昨天是「自願」到庭協助調查（而非已經有「拘提」或「逮捕」的程序），所以柯文哲本來就有拒絕夜間訊問後而離開的權利。但是拒絕夜間詢問後，是不是導致檢察官想要聲請羈押柯文哲，所以才需要進行當庭逮捕，就只有檢察官自己才知道。



