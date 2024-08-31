必定聲押？沈富雄曝柯文哲3狀況「預言最終下場」：他心裡有數

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，30日上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，未料柯文哲31日凌晨提出拒絕夜間偵訊，當庭遭檢察官逮捕。前立委沈富雄直言，檢調一定不得不聲押，柯文哲其實也心裡有數，「該來的馬上就會到」。

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）



沈富雄在節目《少康戰情室》，隨著台北市議員應曉薇和威京集團主席沈慶京的情況急轉直下，柯文哲又以清白之身，做了告別式的記者會，「讓我感到非常不詳」，現在的柯文哲與當初崛起時的形象差很大，完全是兩個人，記者會上魂不守舍、語無倫次、回答得亂七八糟，「他心裡頭大概曉得，該來的馬上就會到。」

沈富雄提到，現在遇到的人，都沒有人替柯文哲叫屈，反而都直接問「他是否會被關？」沈富雄認為，檢調在此次事件中，一定不得不聲押，如果是無保釋回，這樣去搜他、約他，就顯得太輕忽、太不慎重。

對於柯文哲在被檢調搜索後的反應，沈富雄指出，反應並不如沈慶京和應曉薇那麼鎮定，柯文哲反而顯得有些氣急敗壞。但沈富雄也認為，柯文哲憑藉多年的經驗，不太可能會留下明確的證據，檢調想要一釘敲死，可能很困難。

沈富雄提到，柯文哲碰到不順的時候，原有的水準就會急轉直下，「他根本曉得，他一生最風光的十年，已經來到一個窮途末路的時刻。」