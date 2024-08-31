織夢原聲帶！首屆「原住民族新聲選秀」開放報名　最高獎10萬

▲▼得獎者除了有豐厚獎金外，更將有機會在太平洋FALI FALI音樂節的舞台上展現風采。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府原住民行政處主辦的第一屆【織夢原聲帶–2024花蓮縣原住民族新聲選秀】即日起正式開放報名。本活動旨在發掘最具潛力的原住民族歌手，提供展現才華的舞台，報名截止日期為9月23日下午5時。本次比賽的最高獎金高達新台幣10萬元，誠摯邀請熱愛音樂且擁有歌唱天賦的族人朋友踴躍報名，展現您的歌喉！

比賽現已全面開放報名，凡設籍於花蓮或身分證字號以「U」開頭的原住民族朋友，皆可透過線上報名參加。

初賽將於9月25日舉行，由專業音樂人組成的評審團對參賽影片進行嚴謹審查，選出15組優秀參賽者進入決賽。決賽暫定於10月5日，在花蓮縣台灣原住民族文化館舉行，並將於當日舉行盛大的頒獎典禮，公布最終優勝者名單。

此次比賽設立了15個獎項，其中冠軍可獲得新台幣10萬元獎金，亞軍與季軍則分別獲得6萬元與3萬元獎金及相應獎座。此外，本次比賽特別設立「織夢獎」5名，每名獲獎者將獲得1萬元獎金及獎牌；為鼓勵更多音樂人才脫穎而出，另增設「晉級獎」7名，每名將獲得5,000元獎金及晉級獎狀。

縣府原住民行政處部落經濟科長周崇仁（太魯閣族）表示，此次原住民族新聲選秀歌唱比賽為縣府首次舉辦，除了提供高額獎金，得獎者更將有機會在太平洋FALI FALI音樂節的舞台上展現風采。希望透過這項比賽，讓更多人聽見來自原住民族的動人歌聲，並為地方音樂產業注入新的活力。

了解更多詳情，請至花蓮縣政府原住民行政處官網及臉書專頁或Facebook搜尋「織夢原聲帶–花蓮縣原住民族新聲選秀」粉絲專頁查詢。