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民間高薪搶人！鐵道局工程人員8月起「加薪」　留才獎金最高6萬元

  記者李姿慧／台北報導

營造業缺工潮也燒向政府機關，面對民間開出高薪挖角，交通部鐵道局全台缺154人，其中負責東部鐵道工程的東工分局缺工嚴重，人力缺口達25%，行政院近日核定提高加給搶人，鐵道局長楊正君表示，8月起工程人員每月加發3千元工程加給，每年留才獎金最高6萬元，另也有重大工程加給，對留才有一定鼓舞效果。

鐵道局負責監理台鐵和高鐵業務，另在全國設有北、中、南、東四工程分局施作鐵道工程，但常在夜間火車收班後才能進場施工，白天雖可臨軌施工，但鄰近軌道，伴隨列車高速行駛，施工風險高，加上民間營造業或顧問公司紛紛祭出高薪搶人，特別是具技師執照者，多名年輕人已被挖角到民間企業，導致鐵道局這樣的政府機關也出現人力不足情況，工程建設推動面臨挑戰。

交通部鐵道局長楊正君接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，鐵道局執行若干重大鐵道工程，工程範圍遍布全台灣各地，特別東部工程，近幾年有留才不易狀況，目前鐵道局全局員工缺額率約13%，以鐵道局1178人來說，缺額約154人，但不代表全台各單位都缺人，正常組織管理都會有空間缺額。

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▲▼ 鐵道局長楊正君專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲鐵道局推動重大工程卻面臨缺工困境，鐵道局長楊正君透露政院已同意提高工程人員相關加給，8月起實施。（圖／記者黃克翔攝）

不過楊正君也坦言，東部缺員情況較嚴重，東工分局正式職員目前約88位，跟編制有25%落差，因工程轄區範圍涵蓋整個東台灣，工作線非常長，人員調派上，工作環境和交通面臨很大的困難挑戰，是鐵道局要努力克服的課題。

東部工程工作範圍不但北至宜蘭、南到台東大武，且若非居住當地，交通也得負擔一筆支出，若以七職等且具有技師執照的工程人員來說，民間企業開出年薪約100萬到147萬之間，公部門年薪約90萬到100萬元，導致不少人才遭民間企業挖角。

為吸引人才和全力留才，交通部鐵道局也向行政院爭取薪資結構調整，楊正君表示，行政院近日已經核定修正工程獎金支給表及留任獎金制度，其中工程人員每月工程加給可增加3千元，留才獎金按年資設計，年資滿一年加發3萬元，年資3年以上加發4.5萬元，年資逾5年最高可多領6萬元，且行政院公文已下來，相關獎金和加給自8月起實施；此外，鐵道局可領有重大工程的加給，也會評估是否有其他調整，鐵道局將持續協助同仁爭取更好福利。

▲▼ 鐵道局長楊正君專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲鐵道局長楊正君。（圖／記者黃克翔攝）

楊正君強調，雖然公部門工程人員年薪與民間企業相比仍有落差，但會進入公部門，都有一定使命感，都是為國家推動重大工程，相關加給和獎金增加後，也會對同仁士氣有鼓舞，未來也會盡全力如期如質把工程做好。

此外，鐵道局除爭取調整薪資結構和加給外，也引進數位電子設備輔助工務管理，包括研發工地管理系統APP、電子圍籬、以行動裝置設備進行施工品質抽查作業等，透過無紙化、遠端化、智慧化作業，減少現地工程人員人力需求及作業負擔，緩解人力不足的影響。

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鐵道局人力不足缺工工程東部加薪加給獎金行政院楊正君

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