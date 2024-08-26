2024虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤開放報名！　黃偉哲邀一起泳渡水庫

▲台南市觀光旅遊局將於10月13日再次舉辦「2024虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤」活動，市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華宣布26日起開放報名，並邀請全國民眾共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在民眾熱烈敲碗期待中，台南市觀光旅遊局將於10月13日再次舉辦「2024虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤」活動，26日舉行宣傳記者會，市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華宣布26日即日起開放報名，並邀請全國民眾共襄盛舉，市議員許至椿、李偉智、朱正軒、李啟維也到場支持。

黃偉哲表示，虎頭埤至今有150年的歷史，長年灌溉周圍農地服務農民，去年首度舉辦泳渡虎頭埤活動，就吸引800名以上泳者秒殺爆滿，反響熱烈廣受好評。2024年不僅增加名額至1000人，還優化了多項安全措施，救生員的密度甚至超越日月潭，也推出3種專屬泳渡套裝遊程，同步行銷台南市相關景點，除暢泳台灣第一水庫之外，建議直接規劃週末兩日台南懶人遊程，歡迎親友相約揪團FUN遊台南趣。

黃偉哲指出，近年市府積極爭取中央經費提升園區環境，像是打造出已經成為親子必遊新亮點的全齡式地景遊憩區、修復新化神社歷史建築、整修林間步道、優化環湖步道等，都已陸續完工。今年再獲得交通部觀光署核定「重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛」4.92億元，其中新化虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫預計投入2.2億元，除了提供喜愛長泳的民眾一個優質安全的場域，也將周圍環境打造成適合露營、健行、騎腳踏車的休閒場所，期能吸引更多旅客來一探虎頭埤風景區的嶄新面貌。

觀光旅遊局長林國華表示，本次泳渡活動是第二年舉辦虎頭埤泳渡活動，除了將下水平台及淋浴設施優化外，更打破其他泳渡活動需5人以上成組的規定，降低門檻至3人以上即可成行，歡迎符合資格的朋友們組隊報名參加，與親朋好友們FUN遊台南，挑戰在虎頭埤水景環繞中暢泳樂趣，今年所有的泳渡成績均加上晶片紀錄，大家可以自行下載，檢視自己的挑戰成績。

觀光旅遊局表示，本次報名費每人750元(含泳帽、活動毛巾、百元折價券、入園門票)，泳者上岸後，歡迎拿著發放的折價券逛逛「水綠市集」，補充體力、採買農特產品，為了給大家更多消費選擇，今年特地增加攤位市集數量，請大家放心吃，大膽買，離開園區還可以沿著市道168暢遊林家園藝、大坑休閒農場、留園景觀藝術、瓜瓜園地瓜生態故事館、家園咖啡、王家燻羊肉、東成醬油…等知名景點店家觀光旅遊、品嘗美食及採購在地伴手禮，也可前往大目降文化園區參訪、新化老街、武德殿、楊逵紀念館…等歷史景點，感受新化的文化魅力。

觀光旅遊局補充，為了讓泳者及家人朋友們有更方便的旅遊選擇，今年特地推出3條泳渡虎頭埤的懶人遊程配套方案，讓大家可以舒舒服服的FUN游台南，包括「古城巡禮-穿越過去」遊程，帶大家搭車遊安平、南、中西、新化區等充滿歷史的台南景點，感受古老文化的洗禮；也可以選擇「追劇體驗-鎂光燈閃起」遊程，帶大家搭車遊後壁、六甲、善化、新化區等多處電影、戲劇拍攝景點，讓大家化身追星仔，身歷其境感受劇中人物的喜怒哀樂；更有「生態露營-懶人露營」套裝，讓泳者前一晚直接夜宿虎頭埤，起床就可以欣賞湖畔晨曦雲煙繚繞的景致，悠閒等著泳抱水綠美景；喜歡自行規劃旅程的泳者們，除了夜宿虎頭埤外，新化也有多家住宿選擇，如台南.山居166、老街168民宿、金龍溫泉大旅社、綠的抱抱、山莊別野、金春旅社等合法旅宿業，可供遠道而來的泳者們自行規劃遊程及住宿參考。

更多活動詳情，可關注「2024虎頭埤水與綠-泳渡虎頭埤」活動官網，活動報名時間自8月26日12時起至9月25日12時為止(搭配遊程報名日期至9月8日12時止)，有意參加者請儘早報名，以免錯失良機。

報名網址: https://www.accupass.com/event/2408150936185166583390

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