扶助青年回娘家協助　南投家扶發放千戶家庭物資迎接學期

▲上千戶家庭齊聚南投家扶領取物資，迎接新學期。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉青年「小宏」因父親多年前患重病而家道中落，僅越南籍繼母從事雜工，收入無法供應一家溫飽，所幸獲南投家扶提供經濟支持、渡過難關；如今小宏已就讀護理系二年級，因感念家扶的幫助，每學期寒暑假都會安排時間回到家扶擔任志工。

新學期已起跑，為讓孩子們能安心學習，南投家扶中心於8月29、30日舉辦「回娘家」活動，於南投本部、埔里、水里等服務據點進行全體受助家庭物資發放，幫助減輕開學後的負擔與壓力；陸軍第十軍團南投小組熱心派遣19名阿兵哥、裕慶金屬（股）公司也支援員工人力，將各方善心人士、民間及企業單位捐贈的白米、沙拉油、醬油、乾糧、泡麵、罐頭及其他民生物資發放予受助家庭。

南投家扶指出，小宏並未因家庭經濟困窘而氣餒，反而更積極地投身於志願服務和家扶辦理的各項活動，尤其是在「回娘家」活動中，他會親自到家扶協助整理與發放物資，並幫助力氣小的年老長輩搬運物資上車，其熱情和服務精神不僅讓自己獲得充實的心靈體驗，也擴展社交圈，與其他志工夥伴進行交流與學習。

南投家扶中心統計，受助家庭目前共計約1650戶家庭，每年總計扶助超過3000名兒少，面對不停歇的通貨膨脹，家庭負擔也越來越重，間接影響到正常生活，希望藉由「回娘家」活動的陪伴與關心，給予受助家庭最有力的支持，讓孩子不因家中經濟狀況而飢寒交迫。