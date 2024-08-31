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「摩羯」颱風生成機率7成　3路徑預測曝「下周末影響台灣」

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周颱風生成機率7成。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

下周可能有雙颱生成，氣象專家賈新興表示，「摩羯」颱風有7成的生成機率，時間點可能是9月2日到3日，歐洲模式預測往台灣跑、有通過宜花機會，歐洲AI模式預測往海南島前進、美國模式預測往台灣東北海面通過，3種預測模式都不同，不過9月7日到9日傍晚台灣有受颱風影響的機率。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日在臉書表示，9月1日周日午後苗栗以南及花東山區有局部短暫陣雨。9日至3日清晨至上午，嘉南有零星短暫陣雨，午後台中以南山區有零星短暫陣雨。

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至於下周是否有颱風生成，賈新興表示，9月1日中太平洋附近，有熱帶性低氣壓HONE移入西北太平洋區域的機率，明天有機會跨越到西北太平洋，要關注是否成颱，不過離台灣較遠。

另外，賈新興也提醒，要觀察9月1日至2日菲律賓東方，有熱帶性低氣壓發展的機會，並於2日至3日有增強為今年第11號颱風摩羯的機率，成颱機率有7成，並要特別關注其後續預報的趨勢。同時觀察5日至6日環境駛流場的預測趨勢。

▲▼歐洲預測模式路徑朝台灣方向前進。（圖／賈新興臉書）

▲歐洲預測模式路徑朝台灣方向前進。（圖／賈新興臉書）

目前各預測模式分歧，賈新興說明，歐洲模式預測路徑範圍，往台灣方向跑，預測路徑較南邊一點，颱風有經過宜蘭、花蓮機會，時間點可能在9月7日，不過模式預測都持續在調整；歐洲AI模式預測，路徑將往海南島走；美國模式預測颱風強度非常強，朝台灣東北邊海面通過，外圍環流可能影響台灣，3種預測模式都不同，仍待後續觀察。

未來天氣方面，賈新興表示，9月4日清晨，雲嘉南有零星短暫雨，午後南部山區及花東山區有零星短暫陣雨。5日北海岸、基隆至東北角有局部雨，午後嘉義以南山區、新北山區及宜花山區有零星短暫陣雨。6日有受颱風外圍環流影響的機率，北海岸、基隆至東北角有局部雨，午後全台各地有陣雨。

賈新興表示，9月7日至9日傍晚，有受颱風影響的機率，各地有陣雨， 其中宜蘭、北部山區及南投以南有局部較大雨勢發生的機率。9日晚上，新竹以北及宜花東轉多雲零星短暫雨，新竹以南仍有局部短暫陣雨。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。

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