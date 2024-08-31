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美國模式預測「下個颱風挑戰強颱」　專家憂：非常靠近台灣

▲▼下周可能有颱風生成，路徑可能靠近台灣。（圖／林老師氣象站）

▲下周可能有颱風生成，部分模式預測路徑靠近台灣。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

下周可能出現今年第11號颱風「摩羯」，氣象專家林得恩表示，根據美國模式，9月2日前後菲律賓東方外海將有熱帶擾動生成訊號，有機會生成颱風，強度可發展至中颱甚至強颱，但不確定性仍高，較讓人擔心的是，它的位置會非常靠近台灣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」指出，根據今晨美國NCEP數值模式最新模擬結果顯示，9月2日前後，於菲島東部外海，開始有熱帶擾動生成的訊號。初步評估，由於環境海溫及海水熱焓量均高，加上附近環境海域的垂直風切又小，熱帶擾動有繼續增強發展成颱風的趨勢，強度應可發展在中度至強烈等級。

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不過，林得恩表示，時間尚久，不確定性仍高，還可以持續追蹤監測與觀察，「比較讓人擔心的是，它的位置會非常靠近台灣，需要特別加強注意，跟珊珊颱風很不一樣！」

氣象專家吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周會有颱風嗎？預報資料看起來應該是會有颱風形成沒錯，形成的地點應該會落在菲律賓東方海域。

至於颱風會到台灣嗎？吳聖宇說，老實說目前還看不準，ECMWF系集預報(歐洲系集模式)，大多數預報成員的趨勢是逐漸向西、向南調整，同時經由AI調整過的模式(AIFS)也維持經過菲律賓呂宋島後往南海方向移動，因此未來這兩天預報結果仍可能有很大變化，目前最好辦法就是靜觀其變，等到預報趨勢比較明確再說，讓子彈再飛一會兒，不要急著下結論，但也請提高警覺，隨時注意最新預報資訊。

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