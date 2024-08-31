摩羯颱風可能生成！路徑預報分歧　部分模式：下周後期衝台灣附近

▲午後中南部和山區防雷陣雨，下周有颱風生成機會。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

周末北部天氣穩定，中南部仍有午後雷陣雨，類似天氣持續到下周一、二，菲律賓東方海面熱帶擾動下周增強，可能成為今年第11號颱風「摩羯」，未來朝偏北移動後，再轉偏西往西北前進，各國預報模式分歧，部分預報認為下周後期有通過台灣附近機會，也有預報結果是遠離台灣。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天台灣附近吹著微弱偏北至東北風，帶來北方偏乾空氣，迎風面北部水氣偏少，全天晴時多雲，午後在山區附近才有零星短暫陣雨。中南部相對較不穩定，凌晨在中部沿海地區已有小範圍對流雲系發展帶來局部較大雨勢，午後內陸山區容易有熱對流雲系發展，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其南部平地受雲系擴散影響機會較高。

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明天台灣附近維持相似大氣環境，歐宗學指出，明天北部全天穩定，中南部晨間在沿海地區有零星降雨機會，午後同樣有熱對流雷陣雨。這兩天除降雨外，仍要留意高溫影響，雖然是微弱北風環境，但這個季節還不會有涼冷空氣南下，氣溫依然持續偏高，預估各地白天高溫上看33到34度，內陸地區通風比較差的，像是大台北盆地、中南部內陸近山區、花東縱谷地區有36度極端高溫發生的機會。

▲周末午後有局部雷陣雨，下周有颱風生成機會。（圖／天氣風險臉書）

歐宗學表示，類似天氣型態大致可以持續到下周一、二左右，再往後的天氣如何，就得看目前在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動狀況，目前結構仍然鬆散，還沒有明顯組織性，但預報未來有持續發展增強的機會，可能成為今年第11號颱風摩羯。

歐宗學進一步說明，該熱帶系統未來預測路徑會先偏北移動一段以後轉偏西到西北方向移動，但現在預報對於這個偏北後轉偏西的時間點掌握度不佳，仍然有相當大的分歧，部分預報模式在下周後期有接近通過台灣附近機會，但也有部分的預報結果是遠離台灣、沒有明顯影響，都還沒辦法下定論，只能持續追蹤觀察。