中國施壓！　太平洋島國論壇公報「移除挺台灣參與文字」

▲太平洋島國論壇領袖會議在東加王國舉行。圖為各國領袖26日在開幕式合照。（圖／翻攝自Facebook／Pacific Islands Forum）



文／中央社

第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議昨（30日）發布公報，重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變，但在中國施壓下，PIF官網昨晚移除原公報完整檔案，今（31日）早再次上架檔案後，重申台灣參與地位的文字竟被完全移除。

中國試圖藉索羅門群島等太平洋島國，排除台灣參與「太平洋島國論壇」地位。不過，昨天發布的太平洋島國領袖公報中的第66項為「66. 領袖們重申1992年領袖們關於與台灣/中華民國關係的決定」，意即重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變。

Line affirming Taiwan's status in the Pacific Islands Forum has been entirely removed from the latest version of the Communique (originally released yesterday), after China's Ambassador to the Pacific Qian Bo demanded the PIF to "correct" the "surprising mistake". pic.twitter.com/erkTaDwHBf — Sophie Mak (@SophieMak1) August 30, 2024

然而，在中國特使錢波向PIF及部分太平洋島國領袖施壓後，PIF昨天移除原公報完整檔案，今早再上架後，公報內第66項已被更改為「66. 領袖們歡迎確認2025年9月8日至12日在索羅門群島舉行的第54屆太平洋島嶼論壇和相關會議的日期。領袖們進一步注意到巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）總理邀請參加2025年9月16日的巴布亞紐幾內亞50週年慶祝活動。」

在昨天領袖會議後的記者會後，現場有記者目擊，中國太平洋島國事務特使錢波憤怒地向諾魯前總統瓦卡（Baron Waqa）表達不滿，向瓦卡表示關於台灣的宣告內容「不可接受」。錢波隨後又跟索羅門群島外交部長夏奈爾（Peter Shanel Agovaka）談話。

錢波也向在場記者表示，公報內容「一定是個錯誤」，因為18名PIF成員中，有15人明確表示他們遵守「一個中國原則」。

他說，這不應該是最終的公報，「文字必須有更正」，他已與PIF秘書處及其他一些國家代表團溝通，並稱，「我們得到了廣泛的理解和支持」。