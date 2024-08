中國施壓！　太平洋島國論壇公報「移除挺台灣參與文字」

▲太平洋島國論壇領袖會議在東加王國舉行。圖為各國領袖26日在開幕式合照。(圖/翻攝自Facebook/Pacific Islands Forum)



文/中央社

第53屆「太平洋島國論壇」(PIF)領袖會議昨(30日)發布公報,重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變,但在中國施壓下,PIF官網昨晚移除原公報完整檔案,今(31日)早再次上架檔案後,重申台灣參與地位的文字竟被完全移除。

中國試圖藉索羅門群島等太平洋島國,排除台灣參與「太平洋島國論壇」地位。不過,昨天發布的太平洋島國領袖公報中的第66項為「66. 領袖們重申1992年領袖們關於與台灣/中華民國關係的決定」,意即重申台灣以「台灣/中華民國」名義參與地位不變。

