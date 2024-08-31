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摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今(31)日盛行弱偏南風、仍偏熱上看37度 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

從最新模擬資料顯示，「摩羯颱風」下週通過台灣附近，不排除直接登陸。今(31)日盛行弱偏南風、仍偏熱上看37度，12縣市高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(31)日盛行弱偏南風、仍偏熱，注意防曬、防中暑；清晨中部偶有局部短暫雷陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫為：北部23至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部23至37度；中央氣象署針對新北市、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣發佈為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣為黃色燈號。

最新(30日20時)歐洲系集模式(ECMWF)及美國系集模式(GEFS)模擬皆顯示，下半週(5至8日)摩羯颱風通過台灣附近，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸，其威脅不可小覷。由於屬期末模擬、「不確定性」大，應持續觀察模式的調整。

▼最新(30日20時)歐洲系集模式(ECMWF左圖)及美國系集模式(GEFS右圖)模擬皆顯示，下半週(5至8日)有颱風通過台灣附近，包括從台灣旁邊掠過或直接登陸。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

 
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