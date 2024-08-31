日本旅遊注意！11月起禁「騎腳踏車滑手機」　酒駕騎車也罰

▲日本新法禁止騎腳踏車時滑手機。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本修法禁止騎自行車時使用手機與自行車酒駕等違規行為，新法案確定11月1日正式上路。而新法也規定，就算是在騎乘過程中沒有觸碰手機，只要注視手機螢幕也不行，最高將處6個月以下徒刑或10萬日圓（約新台幣2.1萬元）以下罰金。

根據《日本放送協會》報導，日本政府3月提出道路交通法修正法案，國會5月通過，內閣會議8月30日拍板新法正式上路時間，確定從11月1日起適用新制。

根據警方的統計數據，截至2024年6月，因「邊騎邊滑手機」導致的死亡或重傷事故已經發生18起，且該數據有持續上升的趨勢。警方計劃再度加強宣導「邊騎邊滑手機」的危險性，並嚴格取締惡性違規行為。

新制除禁止騎自行車時使用手機外，同樣禁止在騎車時注視著手機螢幕。就算未發生事故，也將被處以6個月以下有期徒刑或最高10萬日圓（約新台幣2.1萬元）的罰款。如果在騎車時使用手機引發事故或造成其他危險，則將面臨1年以下有期徒刑或最高30萬日圓（約新台幣6.3萬元）的罰款。

除了「邊騎邊滑手機」外，飲酒後騎自行車也將納入處罰範圍，也就是說明文禁止自行車酒駕，違者將面臨最高3年有期徒刑或最高50萬日圓（約新台幣10.5萬元）的罰款。