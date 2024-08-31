愛心章魚燒6顆2元遭「10倍價」轉賣！　佛心老闆急喊卡

▲大阪章魚燒店老闆為了幫助貧困孩童，特地推出一份6顆章魚燒只要10日圓的活動。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本大阪一名章魚燒店老闆為了幫助貧困孩童，特地推出一份6顆章魚燒只要10日圓（約新台幣2元）的活動。不過如此善舉卻遭人濫用，不但有成年人謊稱替家中孩童購買，甚至還有國中生購入後高價轉賣，讓老闆緊急暫停販售。所幸老闆在調整規則和善心人士的幫助下，決定重新推出活動。

綜合日媒報導，大阪東淀川區章魚燒店「章魚燒たこば」的老闆，為了幫助貧困孩童，特地在8月暑假期間，特地推出「兒童食堂」活動，將原價480日圓（約新台幣105元）的6顆章魚燒降為10日圓，限定中學以下孩童購買，沒想到開賣一周後，如此善舉卻遭人濫用。

老闆指出，除了有國中生假冒小學生後，再將10日圓買入的章魚燒以100日圓（約新台幣22元）轉賣給朋友，成年人謊稱替家中孩童購買，或是孩子吃完後將垃圾隨處亂扔，造成附近鄰居困擾。

老闆受訪時表示，當初決定推出這個活動，只是想在物價飛漲的時代，章魚燒不再像他童年時那樣，能以低廉價格當作點心，所以才決定推出這個活動，讓孩子吃到便宜的美食。

儘管老闆在一系列問題出現後，先緊急暫停了活動，但在網友的鼓勵和善心人士的幫忙下，也決定重新推出，並更改了購買的規則，將每份章魚燒的價格提高至50日圓，但會供應來自全國各地的捐贈零食和飲料。

老闆指出，由於上次活動吸引了超乎預期的孩子到場，因此附近公園和遊戲中心收到大量垃圾投訴，為此也新增了一條規則，就是必須在店內食用或帶回家吃。

老闆說，「希望『章魚燒たこば』的兒童食堂能成為讓社區居民展現笑容的場所，孩子們非常開心。他們還寫了信或發了訊息給我們表達感謝，我也覺得非常感激。」