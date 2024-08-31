補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

▲日本政府原本考慮藉由補助鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚。（示意圖／VCG）



文／中央社東京30日綜合外電報導

日本政府原本考慮藉由提供每人最高60萬日圓補助，鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚，然而這個點子廣受奚落，日本官員30日表示已取消相關計畫。

日本媒體報導，作為努力縮減鄉村地區人口性別巨大差距的一部分，官員原本打算提供最高60萬日圓（約新台幣13萬元）給每位離開東京至鄉下結婚定居的女性，並補助有意願移居的女性交通費參加地方政府舉辦的單身聯誼活動。

日本地方創生大臣自見英子30日表示，她已指示官員「檢討」這項計畫，並堅稱媒體對補助額度的報導「不實」。

媒體揭露的這項計畫本週在社群媒體招致嘲弄。批評者認為，這是男性主導的日本社會典型思維。相較於任何其他主要工業化經濟體，日本男性於政治及其他領域更居主導地位。

有網友在社群媒體X平台寫道：「他們難道認為，獨立積極的高學歷東京女性會思索：『什麼？如果我嫁給地方男性並搬到鄉下，我就能獲得60萬日圓！沒問題！』…他們是認真的嗎？」

另一人則說：「他們還不懂嗎？這是認為女性必須生育才有價值的人才會想出來的計畫。」

隨著日本許多鄉村地區高齡化，這些地方正面臨人口衰退危機，一些小鎮幾乎或甚至沒有孩童。

其中一個原因在於比起年輕男性，更多年輕女性為追求更好的高等教育與工作機會，離開自己生長的小鄉鎮搬進大城市，尤其是東京。