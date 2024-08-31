　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

▲▼日本結婚。（示意圖／VCG）

▲日本政府原本考慮藉由補助鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚。（示意圖／VCG）

文／中央社東京30日綜合外電報導

日本政府原本考慮藉由提供每人最高60萬日圓補助，鼓勵居住在東京或通勤至東京工作的年輕女性移居鄉村地區結婚，然而這個點子廣受奚落，日本官員30日表示已取消相關計畫。

日本媒體報導，作為努力縮減鄉村地區人口性別巨大差距的一部分，官員原本打算提供最高60萬日圓（約新台幣13萬元）給每位離開東京至鄉下結婚定居的女性，並補助有意願移居的女性交通費參加地方政府舉辦的單身聯誼活動。

日本地方創生大臣自見英子30日表示，她已指示官員「檢討」這項計畫，並堅稱媒體對補助額度的報導「不實」。

媒體揭露的這項計畫本週在社群媒體招致嘲弄。批評者認為，這是男性主導的日本社會典型思維。相較於任何其他主要工業化經濟體，日本男性於政治及其他領域更居主導地位。

有網友在社群媒體X平台寫道：「他們難道認為，獨立積極的高學歷東京女性會思索：『什麼？如果我嫁給地方男性並搬到鄉下，我就能獲得60萬日圓！沒問題！』…他們是認真的嗎？」

另一人則說：「他們還不懂嗎？這是認為女性必須生育才有價值的人才會想出來的計畫。」

隨著日本許多鄉村地區高齡化，這些地方正面臨人口衰退危機，一些小鎮幾乎或甚至沒有孩童。

其中一個原因在於比起年輕男性，更多年輕女性為追求更好的高等教育與工作機會，離開自己生長的小鄉鎮搬進大城市，尤其是東京。

ET快訊
斷言檢方必聲押柯文哲　名嘴分析「500萬以下交保」可能性大
「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵
柯文哲被捕　前綠委批「黨內一類人」欠姚文智一個道歉
柯文哲「新5大弊案」纏身牽動一人政黨　下顆未爆彈曝光
柯文哲當庭被捕　賴香伶「感受到清算與威嚇」信柯未忘初衷
應曉薇被周遊挖掘出道　驚爆羈押前「1反常舉動」洩端倪
快訊／柯文哲凌晨遭當庭逮捕　民眾黨緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛心章魚燒6顆2元遭「10倍價」轉賣！　佛心老闆急喊卡

補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

F-16作戰墜毀釀1死　澤倫斯基將空軍司令解職

波音737氧氣罩「離奇掉落」　乘客嚇到群體恐慌尖叫爆哭

韓自閉症男遭狠虐！2名刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿　變態影片流出

珊珊颱風跟慢跑一樣慢　日本災情頻傳！「地下神殿」啟動了

電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

曾來台治療腿疾！紐西蘭毛利王圖黑堤亞辭世　享壽69歲

以色列襲約旦河西岸　擊殺哈瑪斯高階指揮官！畫面曝光

男嫌闖空門「煮麵吃」飯後乖乖洗碗！留紙條提醒1事　什麼也沒偷

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

柯文哲遭搜索、帶往廉政署　柯媽喊冤：我孩子絕對清白

檢調入家門搜4小時柯現身！喊：執政當局說明有什麼證據

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

檢調入家搜4小時　柯文哲現身高喊非常坦蕩：執政當局說明有什麼證據

愛心章魚燒6顆2元遭「10倍價」轉賣！　佛心老闆急喊卡

補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

F-16作戰墜毀釀1死　澤倫斯基將空軍司令解職

波音737氧氣罩「離奇掉落」　乘客嚇到群體恐慌尖叫爆哭

韓自閉症男遭狠虐！2名刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿　變態影片流出

珊珊颱風跟慢跑一樣慢　日本災情頻傳！「地下神殿」啟動了

電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

曾來台治療腿疾！紐西蘭毛利王圖黑堤亞辭世　享壽69歲

以色列襲約旦河西岸　擊殺哈瑪斯高階指揮官！畫面曝光

男嫌闖空門「煮麵吃」飯後乖乖洗碗！留紙條提醒1事　什麼也沒偷

爆漿餐包始祖「蓋城堡」僅1年　不敵景氣今正式歇業

小孟老師／8月31日星座運勢　愛買小廢物的雙魚座來吧！

文化大學遭爆「短報缺額」非首次　教育部大陣仗入校清查

斷言檢方必聲押柯文哲　名嘴分析「500萬以下交保」可能性大

愛心章魚燒6顆2元遭「10倍價」轉賣！　佛心老闆急喊卡

京華城爭議一次看！柯文哲有沒有事　要看2關鍵

過期護唇膏的5種妙用　手、腳、衣服通通用得到

補助13萬！鼓勵東京單身女「下鄉結婚」　日本政策被罵翻喊停

F-16作戰墜毀釀1死　澤倫斯基將空軍司令解職

應曉薇被周遊挖掘出道　驚爆羈押前「1反常舉動」洩端倪

大型群聚！1百多隻貓咪同時放飯　畫面超壯觀...網笑：好想住進去

國際熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

飛機氧氣罩離奇掉落　乘客恐慌爆哭

人妻「肉償」車震維修工　夫返家驚見雙屍

珊珊跟慢跑一樣慢　日本地下神殿啟動了

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」

韓自閉症男遭2刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿

以色列襲約旦河西岸　擊殺哈瑪斯高階指揮官

買到假機票！　他怒掏鐵鎚砸爛櫃台

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

F-16作戰墜毀　澤倫斯基將空軍司令解職

啥都沒偷　賊煮麵吃「不忘洗碗」

馬斯克關閉X總部 　正式退出舊金山

曾來台治療腿疾　紐西蘭毛利王辭世

更多熱門

相關新聞

YTR陳彥婷遭兒碎唸「不能說別人帥」！　爆笑對話曝光她無奈

YTR陳彥婷遭兒碎唸「不能說別人帥」！　爆笑對話曝光她無奈

YouTuber陳彥婷和巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，最近斜槓開早午餐店的她，也不忘在社群記錄親子日常。今（30）日她就在IG限動發文透露，自己在外面稱讚某個路人很帥時，遭到「黃金」制止不能說這種話。為此，陳彥婷哭笑不得表示：「好獨裁！」

韓自閉症男遭2刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿

韓自閉症男遭2刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿

珊珊跟慢跑一樣慢　日本地下神殿啟動了

珊珊跟慢跑一樣慢　日本地下神殿啟動了

女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」

女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」

12星座「選擇老公老婆」有潛規則！

12星座「選擇老公老婆」有潛規則！

關鍵字：

日本女性結婚鄉村政策日韓要聞東京

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

京華城還能繼續蓋？　李四川回應了

逮捕柯文哲　北檢：有勾串之虞

柯文哲北檢複訊　被問一句話笑了

北檢當庭逮捕柯文哲：有串證之虞想逕自離開

柯文哲拒夜間詢問遭當庭逮捕　民眾黨籲：審慎檢視逮捕程序合法性

彭振聲夫妻被移送北檢複訊！

陳時中：柯文哲10年前後「反差有夠大」

即／陳佩琪晚間被移送北檢！

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

玖壹壹健志包摩天輪求婚辣女友現場照曝光

柯文哲當庭被捕　賴香伶：感受到清算

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面