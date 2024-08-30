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電車癡漢在旁邊！女乘客當眾遭男「露鳥猥褻」　超噁過程全被拍

「電車癡漢就在我身邊」！女乘客當場遭男子露鳥猥褻，比AV情節更瘋狂。（翻自YouTube畫面）

▲  女乘客遭男子露鳥猥褻。（翻自YouTube畫面）

圖文／鏡週刊

南韓一名女子近日向媒體投訴，日前她在日本搭乘電車，沒想到真的碰上電車癡漢，且就坐在她旁邊。女子說，這名癡漢當場露鳥猥褻她，不僅完全無視旁人，反而更加起勁。

據悉，這名韓國女子在日本住了18年，但近日她向南韓媒體《JTBC》「事件班長」節目投訴，稱她日前搭乘電車，沒想到真的遇到電車癡漢。女子指出，當時坐她身旁的這名日本男子開始對她露鳥猥褻，而且男子明知道旁邊還有其他乘客，依然不為所動，持續露鳥猥褻她。

女子之後發現狀況不對，拿出手機拍攝蒐證，這時男子才感到畏懼，立刻把衣服穿好。不過女子還是決定求助，在電車上大喊上「請幫幫我」，這時有幾名好心乘客前來幫忙，協助抓住這名電車癡漢，將他交給警方處理。後來警方調查發現，這名癡漢已婚、有小孩，且當時沒有喝醉，顯然是故意犯之。

不少網友看到這則消息後，紛紛驚呼，「太誇張了，旁邊有這麼多人，還能無視！」另外也有日本網友稱，日本平均每週就會發生3至4起電車癡漢事件。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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