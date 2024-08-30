珊珊颱風跟慢跑一樣慢　日本災情頻傳！「地下神殿」啟動了

▲ 珊珊颱風襲日釀淹水災情。（圖／翻自X平台）

圖文／鏡週刊

被日本視為「史上最大颱風」的珊珊颱風，在本月29日正式影響日本，並從九州一路沿著日本國土北上，因此多地傳出淹水、怪風、土石流等災情。截至目前，珊珊颱風已造成日本6人死亡、1人失蹤，另有110人受傷。

據日本《NHK》與《日本電視台》報導，珊珊颱風自29日影響九州地區，為當地帶來豪大雨，宮崎地區甚至出現像龍捲風的怪風，造成多處建築物損壞。不過有趣的是，鹿兒島枕崎市海邊有一株棕梠樹，意外成為網友熱議對象，海邊即時影像甚至同時間瞬間湧入超過1萬人觀賞，大家都為這一株棕梠樹加油，希望它能挺住強風繼續生存。

▲ 鹿兒島海邊的棕梠樹意外引發日本網友關注。（翻自X平台）

另外氣象預報也指出，珊珊颱風預計今日會在四國地區登陸，九州地區受颱風影響的程度也將減弱，但颱風的威力即將影響關東。加上颱風的速度幾乎接近「滯留」，跟慢跑一樣慢，因此預計會對西日本與東日本帶來豪大雨。不過預報也稱，雖然珊珊颱風預計在9月1日將會減弱為熱帶低氣壓，但仍不容小覷，下豪大雨的機會仍會持續。

此外，一向有「地下神殿」之稱、號稱是日本最強的首都圈排水系統，日本國土交通省也公布今清晨5時「地下神殿」的運作狀況。國交省指出，由於江戶川開始溪水暴漲，因此「地下神殿」啟動排水功能，避免淹水災情擴大。

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