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韓自閉症男遭狠虐！2名刺青男「脫褲露鳥」輪流撒尿　變態影片流出

▲▼南韓首爾27歲自閉症男子，慘遭其他不良少年觀測所輪流撒尿。（圖／翻攝自韓網）

▲首爾27歲自閉症男子，慘遭其他不良少年觀測所輪流撒尿。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名現年27歲、罹患自閉症的男子，竟然遭到另外兩名男性關廁所「撒尿」狠虐！一名父親日前在知名網路論壇發文控訴，他罹患自閉症的兒子竟然遭到其他較年輕的男子關廁所輪流撒尿，事後加害者竟然還將影片散播至網路上，於是該名受害男子只能向父親求助。

根據韓媒《韓國日報》，一名南韓網友A某日前在知名網路論壇BobaeDream上發文指控，他27歲罹患嚴重自閉症的兒子，竟然遭到2名21歲、來自京畿道議政府市的男子關進位於首爾市道峰區倉洞站附近的廁所，在22秒長的影片中，可以看到身穿黑衣的男子被逼到蹲式馬桶的牆角。

一名身穿黑衣、左手臂刺青的21歲男子，竟然脫下褲子、掏出陰莖，直接對著該名罹患嚴重自閉症的男子撒尿。另一名身穿白衣的男子，則是先表示「接下來換我了」，接著同樣脫下褲子、掏出陰莖，對著自閉症男子撒尿。

整段影片充滿著兩名男子的嬉鬧聲，受害男子只能被迫用雙手阻擋，接著逃出廁所。

▲▼南韓首爾27歲自閉症男子，慘遭其他不良少年觀測所輪流撒尿。（圖／翻攝自韓網）

自閉症男子的父親在文中寫道，「我的兒子或許比不上其他人，但他比任何人還更想要燦爛地活在這個世界上，然而今天他卻遭到性騷擾和虐待！因為難以言喻，所以只好在這裡公開事發影片。」

受害男子父親補充，其實該段影片是加害者們所拍攝的，豈料加害者們竟然將影片散播至網路上，在兒子事後轉告下，他才知道事態究竟有多麼嚴重。

如今，受害男子已經前往警察署提告，並委託各大電視台的時事新聞節目進行報導。

韓媒《JTBC News》時事節目「事件班長」指出，其實自閉症男子和2名加害男子是在6年前認識，當時未成年的加害者們經常要求其至便利商店購買菸酒（因為未成年人無法購買），受害的自閉症男子為了能夠事著讓自己融入群體、結交朋友，只能甘願被對方操控，甚至還曾被迫協助訂房，供加害者們和女學生玩樂。

其他網友留言表示，「果然是亂世」、「真的是人渣」、「到底是從哪裡學來的？是父母教的嗎」、「希望他們能夠遭到天譴，真是一群垃圾」、「好想親手痛打這群敗類」、「作為父親看到這段影像究竟有多麼傷心」。

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