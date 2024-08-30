柯文哲請假3個月止血　黃暐瀚搖頭：快想起10年前「柯P」會怎做

▲黃暐瀚要「阿北」回想10年前的「柯P」會怎麼做。（圖／北市府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，昨（29）日開記者會鞠躬道歉，將請假3個月自請調查。對此，資深媒體人黃暐瀚提到，柯文哲10年前剛當選台北市長時，曾跟他說過醫院「止血、清創、上藥」的SOP。可如今要為政治生涯止血，柯選的方式令他納悶，「十年前就清楚的道理，『阿北』為什麼忘記從前『柯P』怎麼做呢？」

「阿北，還記不記得柯P怎麼做？」黃暐瀚在粉專表示，柯文哲10年前選台北市長時，曾跟他說過醫院救人的SOP，當病人被送到台大急診室時，會先檢傷，然後找出出血點，止血，清創，然後上藥，「如果沒止血，根本沒辦法上藥；若是沒清創，腐肉會造成感染，傷口永遠不會痊癒。」但這個10年前「柯P」就清楚的道理，「阿北」為什麼會忘記怎麼做？

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黃暐瀚就以這套SOP列出「阿北」應該做的事，首先是「止血」，「現在柯文哲的出血點有三個：政治獻金帳務不清（必須一次清楚交代）、京華城司法調查（說明流程不要避談）、買商辦人設破滅（直接捐給民眾黨）。」

再來是「清創」，「誰造成出血點，誰就得被清創」，點名黃珊珊身為競辦總幹事，競辦財務出大包，還接「善後小組」根本善不了後。至於京華城案跟木可還有商辦，都是柯文哲自己的鍋，「在真相大白之前，請假黨主席，甚至請辭黨主席，靜候調查，才有辦法讓民眾黨遠離風暴，避免繼續受傷害。」

最後「上藥」，他表示在止血、清創後，要用「理性、科學、務實、公開、透明」這五帖良藥，幫民眾黨療傷。他更強調，「公開」是最重要的，「得『主動公開』，不是等人爆料才回應；透明得是『完全透明』，不能問一句答一句，切香腸擠牙膏，形同政治淩遲。」

黃暐瀚還提到，「請假三個月」、「商辦交付信託」確實會有止血效果，但遠遠比不上「請辭黨主席」、「直接捐出商辦」，喊話「止血、清創、上藥！捐出商辦，辭掉主席，阿北快想想，從前的柯P，會怎麼做？」