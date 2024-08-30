　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲請假3個月止血　黃暐瀚搖頭：快想起10年前「柯P」會怎做

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲黃暐瀚要「阿北」回想10年前的「柯P」會怎麼做。（圖／北市府提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，昨（29）日開記者會鞠躬道歉，將請假3個月自請調查。對此，資深媒體人黃暐瀚提到，柯文哲10年前剛當選台北市長時，曾跟他說過醫院「止血、清創、上藥」的SOP。可如今要為政治生涯止血，柯選的方式令他納悶，「十年前就清楚的道理，『阿北』為什麼忘記從前『柯P』怎麼做呢？」

「阿北，還記不記得柯P怎麼做？」黃暐瀚在粉專表示，柯文哲10年前選台北市長時，曾跟他說過醫院救人的SOP，當病人被送到台大急診室時，會先檢傷，然後找出出血點，止血，清創，然後上藥，「如果沒止血，根本沒辦法上藥；若是沒清創，腐肉會造成感染，傷口永遠不會痊癒。」但這個10年前「柯P」就清楚的道理，「阿北」為什麼會忘記怎麼做？

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃暐瀚就以這套SOP列出「阿北」應該做的事，首先是「止血」，「現在柯文哲的出血點有三個：政治獻金帳務不清（必須一次清楚交代）、京華城司法調查（說明流程不要避談）、買商辦人設破滅（直接捐給民眾黨）。」

再來是「清創」，「誰造成出血點，誰就得被清創」，點名黃珊珊身為競辦總幹事，競辦財務出大包，還接「善後小組」根本善不了後。至於京華城案跟木可還有商辦，都是柯文哲自己的鍋，「在真相大白之前，請假黨主席，甚至請辭黨主席，靜候調查，才有辦法讓民眾黨遠離風暴，避免繼續受傷害。」

最後「上藥」，他表示在止血、清創後，要用「理性、科學、務實、公開、透明」這五帖良藥，幫民眾黨療傷。他更強調，「公開」是最重要的，「得『主動公開』，不是等人爆料才回應；透明得是『完全透明』，不能問一句答一句，切香腸擠牙膏，形同政治淩遲。」

黃暐瀚還提到，「請假三個月」、「商辦交付信託」確實會有止血效果，但遠遠比不上「請辭黨主席」、「直接捐出商辦」，喊話「止血、清創、上藥！捐出商辦，辭掉主席，阿北快想想，從前的柯P，會怎麼做？」

ET快訊
檢廉約談柯文哲彭振聲　查「奉交下」誰的命令
LIVE／柯文哲被帶走！怒問：為何搜索我　沈慶京行賄應曉薇4
快訊／柯文哲現身！　怒：執政當局說明有什麼證據
「柯文哲被搜索，就帶人包圍地檢」　館長曾喊：你給我試試
周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」：這樣做會釀政治風暴
大法官提名公布！「劉大砲」入列　正副司法院長張文貞、姚立明
柯文哲辦公室遭搜2小時！　黃珊珊神情輕鬆：尊重相關單位調查
快訊／柯文哲住家被搜近4小時　民眾黨將開臨時中央委員會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲請假3個月「逃不掉1問題」　郭正亮：檢調一定會查

畢業2個月！面試官噴爛草莓「應屆生就是好高騖遠」　她聽傻了

柯文哲請假3個月止血　黃暐瀚搖頭：快想起10年前「柯P」會怎做

熱帶擾動正醞釀　粉專曝路徑關鍵「最快下周一生成颱風」

今年夏天「73年來第4熱」　颱風生成數少3.5個

南方海面下周二起有熱帶系統發展　氣象署：可能影響台灣天氣

客點大腸麵線要求「湯麵分開謝謝」！　老闆娘傻眼：真的不會用

台語辭典新增「死好、老風騷」等300詞　教育部：蒐集生活用語

淘寶下單「備註包厚實一點」　送來大傻眼！買家愣：要拿電鋸嗎

「柯文哲被搜索，就帶人包圍地檢」　館長曾喊：你給我試試看

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

柯文哲請假3個月「逃不掉1問題」　郭正亮：檢調一定會查

畢業2個月！面試官噴爛草莓「應屆生就是好高騖遠」　她聽傻了

柯文哲請假3個月止血　黃暐瀚搖頭：快想起10年前「柯P」會怎做

熱帶擾動正醞釀　粉專曝路徑關鍵「最快下周一生成颱風」

今年夏天「73年來第4熱」　颱風生成數少3.5個

南方海面下周二起有熱帶系統發展　氣象署：可能影響台灣天氣

客點大腸麵線要求「湯麵分開謝謝」！　老闆娘傻眼：真的不會用

台語辭典新增「死好、老風騷」等300詞　教育部：蒐集生活用語

淘寶下單「備註包厚實一點」　送來大傻眼！買家愣：要拿電鋸嗎

「柯文哲被搜索，就帶人包圍地檢」　館長曾喊：你給我試試看

賴清德提名大法官劉靜怡　昔狂轟「論文門」也曾質疑蔡英文論文

柯文哲請假3個月「逃不掉1問題」　郭正亮：檢調一定會查

全家「沈早」聯名6款新品！還原台式早餐店隱藏美食「花生火腿蛋」

南韓法務部矯正機構火災！電子腳鐐罪犯「憤怒自焚」　15人輕重傷

畢業2個月！面試官噴爛草莓「應屆生就是好高騖遠」　她聽傻了

網爆「茶の魔手」飲料下藥性侵女客　台南開元店怒告妨害名譽

Telegram創辦人被捕！　馬克宏：完全支持給予法國國籍

美銀行員「死在辦公桌前」4天後才被發現　同事聞臭味一看嚇傻

航港局配合東京備忘錄　展開船員薪資和船員僱傭契約重點檢查

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

生活熱門新聞

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

李奧納多給178萬小費　餐廳服務生當場落淚

85度C外帶蛋糕直接放塑膠袋！她見紙盒消失傻眼

「摩羯」颱風可能下周生成　不排除侵台機率

律師開批柯文哲手法低劣：為何淪落到這？

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

「渣男政策」大缺500員　代理教師淪免洗

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

全台飲料店禁塑膠杯！9月新制懶人包　「46項達文西手術」納健保

高雄「最美魚市場」宣布：9月1日起暫停營業

低壓帶雨彈下周炸3天　恐又有颱風來襲

應曉薇非選區議員「6年竟開30場協調會」！惡行曝

更多熱門

相關新聞

檢廉約談柯文哲彭振聲　查「奉交下」誰的命令

檢廉約談柯文哲彭振聲　查「奉交下」誰的命令

前台北市長柯文哲遭告發圖利京華城容積案，檢廉蒐證發現威京集團主席沈慶京，涉嫌行賄市議員應曉薇幫忙陳情施壓後，原堅持法定容積率560%的市府，突然同意將容積案送都委會研議，讓京華城的容積率變成840%，獲利超過百億，由於其中一份公文直接寫著「奉交下」，台北地檢署30日指揮廉政署依圖利等罪，搜索約談柯文哲及前副市長彭振聲2人。

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」　稱「這樣做今晚會釀政治風暴」

周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」　稱「這樣做今晚會釀政治風暴」

柯文哲辦公室遭搜索2小時！　黃珊珊神情輕鬆：尊重相關單位調查

柯文哲辦公室遭搜索2小時！　黃珊珊神情輕鬆：尊重相關單位調查

柯文哲住家被搜索近4小時　民眾黨下午將開臨時中央委員會

柯文哲住家被搜索近4小時　民眾黨下午將開臨時中央委員會

關鍵字：

政治獻金柯文哲假帳黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面