周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」　稱「這樣做今晚會釀政治風暴」

▲柯文哲相關住所被搜搜索。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

檢調30日突襲赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓、柯文哲辦公室搜索。對此，資深媒體人周玉蔻爆料，柯文哲今天向檢調人員說，「你們確定要這樣做嗎？」並威脅，「這樣做，今天晚上會釀成政治風暴」。

檢調近來大動作偵辦京華城案，威京集團主席沈慶京、議員應曉薇及應曉薇助理吳順民等3人陸續遭台北地院裁定羈押禁見。而30日上午檢調赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、前副市長彭振聲住處等地展開搜索，但實際搜索目的檢調仍未說明。

周玉蔻則在臉書指出，根據最新確切消息，今天被檢調帶走的柯文哲，已安排下周一前往美國；他的太太陳佩琪預定明天飛美。她說，柯文哲今天向檢調人員說，「你們確定要這樣做嗎？」並威脅，「這樣做，今天晚上會釀成政治風暴」。

對於檢調搜索，民眾黨稍早聲明表示，本黨無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。

民眾黨強調，本黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。

不過，對於周玉蔻所指柯文哲威脅檢調人員一事，目前相關人、檢調與民眾黨都還未有進一步回應。