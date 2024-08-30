涉圖利京華城百億！檢廉搜索柯文哲彭振聲　查「奉交下」誰的命令

▲前台北市長柯文哲(中)因被控圖利京華城遭檢察官指揮搜索約談。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市長柯文哲遭告發圖利京華城容積案，檢廉蒐證發現威京集團主席沈慶京，涉嫌行賄市議員應曉薇幫忙陳情施壓後，原堅持法定容積率560%的市府，突然同意將容積案送都委會研議，讓京華城的容積率變成840%，獲利超過百億，由於其中一份公文直接寫著「奉交下」，台北地檢署30日指揮廉政署依圖利等罪，搜索約談柯文哲及前副市長彭振聲2人。

由於彭振聲是柯文哲欽點的京華城專案PM，且是京華城案都市計畫委員會主委，檢察官8月12日就先傳喚彭到案，說明市府在2020年同意送件，以及都委會2021年審議的過程，彭振聲當庭被改列被告身分請回，但限制出境出海並限制住居。

▲前台北市副市長彭振聲已是圖利案被告，先前被約談後遭限制出境出海及住居。（資料照／記者陳家豪攝）

之後，檢察官指揮廉政署持續約談都委會委員、都發局等市府承辦官員，交叉比對相關證述與公文、會議紀錄後，認為市府態度從堅持只給商三560%容積率，到後來默許京華城取得被監察院認定違法的獎勵容積率840%，時任市長柯文哲扮演關鍵角色，且有疑點須再找彭振聲釐清。

檢察官懷疑，沈慶京在申請提高京華城改建容積案受阻後，找上多年好友應曉薇，希望透過應曉薇的民代身分幫忙，應曉薇疑似為了取得約定對價，除了利用與市長柯文哲便當會時間提出陳情，另外私下對公務員施壓。

專案小組分析金流發現，沈慶京在期間陸續從集團旗下帳號匯出4740萬元，其中應曉薇在2022年透過助理吳順民收到2筆、共4500萬元，屬於應曉薇違背職務收賄贓款，29日依貪污罪嫌將沈、應、吳3人聲押獲准後，為查明款項差額流向，30日立即展開第二波搜索約談。