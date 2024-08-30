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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲住家被搜索近4小時　民眾黨下午將開臨時中央委員會

▲▼北檢為「京華城」案，至民眾黨主席柯文哲住處搜索。（圖／記者陳家祥攝）

▲北檢為「京華城」案，至民眾黨主席柯文哲住處搜索。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

檢調30日上午赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、前副市長彭振聲住處等地展開搜索，但實際搜索目的檢調目前仍未說明。而民眾黨下午將召開臨時中央委員會，但據了解不會直接選出代理黨主席，僅會討論柯請假狀態下，是要代理主席還是秘書長周榆修直接兼代，另外也會針對上午的柯文哲遭搜索狀況做討論。

京華城容積弊案備受各界關注，檢調近來大動作進行偵辦，27、28日陸續約談威京集團主席沈慶京、議員應曉薇及應曉薇助理吳順民等人，後來3人皆遭台北地院裁定羈押禁見。

檢調在30日上午7點40分左右抵達柯文哲位於信義路二段的住處，時機點巧妙，恰好就在柯文哲宣布請假暫別黨主席三個月的隔日。檢調搜索目的仍未明，目前已進入柯住家搜索3個多小時還未出來，而柯文哲的座車則持續在外等待。

針對檢調搜索一事，民眾黨表示，針對今日清晨檢廉對民眾黨中央黨部、主席柯文哲台玻辦公室及柯文哲住所進行搜索一事，本黨無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。

民眾黨強調，本黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。

另外，關於稍早有媒體報導指柯文哲不在家一事，民眾黨發言人吳怡萱駁斥，該報導完全是憑空杜撰、通篇幻想。

吳怡萱說，民眾黨稍早聲明已提及，本黨配合檢廉偵辦，但很遺憾從今早開始，自由時報已經開始含沙射影，未審先判，透過報導抹黑本黨柯文哲主席，吳怡萱痛批，此番作法已拋棄第四權公正性，本黨嚴厲譴責自由時報製造假新聞。

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