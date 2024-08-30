柯文哲辦公室遭搜索2小時！　黃珊珊神情輕鬆：尊重相關單位調查

記者崔至雲／台北報導

檢廉偵辦京華城容積弊案，檢調一早分赴民眾黨主席柯文哲信義路住處，與台玻大樓柯文哲辦公室搜索，檢調搜索2小時後才出來，在檢調離開後25分鐘，立委黃珊珊及民眾黨副秘書長許甫也出現面對記者，黃珊珊神情輕鬆表示「我們尊重相關單位的調查，他們很幫忙，偵查不公開，謝謝謝謝」。

▲民眾黨立委黃珊珊步出柯文哲辦公室。（圖／記者崔至雲攝）



檢調於今日上午8時現身台玻大樓柯文哲辦公室，但因檢調抵達時，辦公室尚未有人上班，黃珊珊似乎也沒有辦公室鑰匙讓檢調進入，則在現場急忙撥電話請人來開門，約於8點50分時，許甫抵達現場，但也因為似乎開鎖不當，警鈴還大響，完成開門動作後，許甫則與黃珊珊一起請檢調進入，並未多做回應。

在搜索過程中，檢調先到台玻大樓2樓的木可辦公室，進行到一半時，由民眾黨發言人戴于文帶著檢調到3樓民眾黨原本要籌備的辦公室，但因3樓都仍在裝修中，沒多久檢調就回到2樓。過了2小時後，檢調結束搜索，一行人帶走兩台電腦主機以及一箱證物。

在檢調離開25分鐘後左右，許甫及黃珊珊離開辦公室，許甫說，「已經發聲明了」，黃珊珊說，「配合調查」，後來因太多媒體擠在樓梯口，黃珊珊則改搭電梯，面對記者一連串提問，她僅說，「我們尊重相關單位的調查，他們很幫忙，偵查不公開，謝謝謝謝」。

