周玉蔻驚爆：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

▲周玉蔻爆料：柯文哲安排下周一前往美國。（圖／翻攝周玉蔻臉書貼文）

記者邱晟軒／綜合報導

台北京華城案持續延燒，繼國民黨北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京遭羈押禁見後，今（30）日清晨7時許再傳出重大進展。台北地檢署聯合廉政署前往台灣民眾黨中央黨部、主席柯文哲的台玻辦公室及其住處進行搜索。對此，資深媒體人周玉蔻透露，柯文哲已安排於下周一前往美國，而其妻陳佩琪則預定明天啟程。

周玉蔻稍早在臉書發文透露，根據最新消息，柯文哲已安排於下周一（9月2日）前往美國，而其妻陳佩琪則預定明天啟程。

除此之外，周玉蔻還指出，柯文哲被檢調帶走時，曾對檢調人員說：「你們確定要這樣做嗎？」並警告：「這樣做，今天晚上會釀成政治風暴。」

▲北檢為「京華城」案，至民眾黨主席柯文哲住處搜索。（圖／記者陳家祥攝）

針對柯文哲台玻辦公室、住所遭搜索一事，台灣民眾黨聲明如下：

一、 本黨雖無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。

二、 本黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。