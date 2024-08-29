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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲認了思慮不周　帳戶內木可匯450萬「將全數捐出」

記者閔文昱／台北報導

民眾黨主席柯文哲因用4300萬選舉補助款以個人名義購買商辦，引來爭議。對此，柯文哲29日晚間坦言，是他思慮不周，未將屋主直接登記「台灣民眾黨」，忽略了社會觀感上的問題。至於木可公司匯款450萬至他的私人帳戶，他表示將全數捐出做為社會公益使用，盼能恢復民眾對於台灣民眾黨財政紀律的信任。

▲▼民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

柯文哲Threads全文如下：

在最近諸多風波當中，其中一項關鍵爭議就是為何我花費4300萬選舉補助款，在立法院附近購買商辦？其實台灣民眾黨的辦公空間長久以來相當不足，許多和立法院業務比較相關的單位，本來就需要一間鄰近的辦公室，所以我才會把選舉補助款拿去購置立法院附近的辦公空間。

但很多人質疑，如果是要給民眾黨使用，當初為什麼屋主不是直接登記「台灣民眾黨」？關於這點，我必須承認我確實思慮不周。我認為我既然是台灣民眾黨黨主席，我也會去使用辦公室，既然有需要我就直接去買了。只是我忽略了社會觀感上的問題，導致了後續的爭議。

另外關於我的戶頭裡面有450萬木可給我的肖像授權金。這是選舉前我跟木可簽約就有明載的事項，但是當時並沒有寫明金額，我也不清楚有多少錢匯入。接下來這筆錢我會全數捐出，做為社會公益使用。

我的錯誤常常在於「只看到需要，卻沒有去考慮到觀感後果」，關於這一點，我會深切檢討，期盼恢復民眾對於台灣民眾黨財政紀律的信任。

回顧此次柯文哲爆出的其中2項爭議，他在本月26日遭爆料，今年5月10日以本人名義，用4300萬元買下立法院附近的48.76坪商辦，而且目前該屋另有公司設立，質疑柯文哲拿補助款當「包租公」。後續民眾黨則回應，是參考他黨選舉補助款慣例與候選人案例，基於買賣不破租賃原則，讓原租客到租賃期滿，後續再進行個人辦公室使用。

另外，8月28日再爆出木可公司匯款450萬到柯文哲私人戶頭，民眾黨表示，柯文哲是把「肖像權」授權給木可公司，而授權金也已經作為黨務及公益使用，一切都有依照合約進行，有心人士刻意誤導風向。

由 @doctorkowj 發佈
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