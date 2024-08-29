柯文哲請假3月「黨主席還是他的」！她精準預言嘆：看來有聽進去

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲爭議不斷，除了政治獻金案之外，還有4300萬選舉補助款買房問題；柯文哲29日公布2份與木可公司的合約，宣告暫時請假3個月黨主席職務，自請中評會調查。對此，前一天才在直播節目中建議他請假3個月的國民黨台北市議員游淑慧也表示，「看來柯主席聽進去了。」

游議員28日在直播節目中建議柯文哲，如果捨不得辭黨主席，可以先請假3個月來處理司法和私帳問題，「請假完後主席位置依然是他的」，如今竟神準預言，也讓她29日發文感嘆「看來柯主席聽進去了。」

▲民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

不過，游淑慧也指出，柯文哲的亂帳風雲和京華風雲，已經嚴重影響到民眾黨所有公職人員的表現空間，包括民眾黨議員的居住正義研討會不得辦，以及黃國昌委員監督民進黨的聲量減少。她認為，柯文哲拿走了黨的資產，卻把包袱留給了黨，這是始料未及的。

柯文哲29日在記者會中指出，他的錯誤在於沒考慮到後續結果，他希望有辦公室後能穩定經營黨務，所以當時用選舉補助款買辦公室。然而，這個動作引起了很多人的誤解和負面觀感，因此這是他個人思慮不周的壞習慣，是他需要面對的責任。

柯文哲提及，因為這些錯誤，他要向黨請假3個月，並自動申請調查，「我個人也要好好反省，到底還能不能帶領民眾黨給支持者一個願景跟繼續前進的力量。」