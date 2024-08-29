轟柯文哲「只想動員小草來拍拍手」　顏若芳5點評記者會：自相矛盾

▲民眾黨主席柯文哲召開一次澄清記者會向支持者鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨今（29日）召開記者會澄清柯文哲2024總統大選政治獻金疑議，會後民進黨台北市議員顏若芳整理會上「5大笑話」，重轟柯文哲講話自相矛盾，針對選舉補助款還剩3000萬後續要怎麼用都沒有交代，到底開這個記者會幹嘛？根本就是想動員小草來幫你拍拍手而已！

顏若芳在會後整理出5大笑話，第一，「柯文哲說自己都沒看過帳本」，柯文哲說，自己從頭到尾都沒看過帳本，這讓她好奇，2023年底柯在選戰造勢上，自稱黨庫只剩3600萬、財務吃緊瀕臨破產，柯沒看過帳本卻知道自己要破產了，那是夢到的還是在說謊？

顏若芳指出，第二，「柯文哲把數千萬補助金形容成天外橫財」，柯文哲身為民眾黨的創黨黨主席，針對自家選舉補助款的規定渾然不知，甚至還在記者會現場說「這次的事件後，我特別去翻了一下中央委員會通過的規章」，「拜託！你自己就是中央委員會成員欸！」

顏若芳說，第三，「證實木可寄生柯文哲競總」，柯文哲說，競總跟木可對契約的認知有落差，付給木可的作業管理費太高了所以要追回，當初柯競總的財務長李文宗就是木可公司董事長李文娟的哥哥，難道柯不知道自己的競總跟木可一家親？「怎麼可能！」，柯甚至還說，2022年底有很多家公司來找他授權做小物，但不可能跟每家都簽約，所以後來找了木可公司獨家合作，甚至稱木可只是「友善的外部公司」，木可就是2022年底成立的，根本就是為了柯文哲競選小物商機而成立，結果現在柯沒出事就把別人當白手套，出了事就想切割，有夠寡廉鮮恥。

顏若芳提到，第四，「個人商辦變民眾黨辦公室」，柯文哲被爆出花4300萬買商辦後，第一時間陳智菡跑出來澄清說是「個人商辦」，還錯誤指涉前總統蔡英文也擁有個人辦公室，結果柯文哲在今天記者會，卻把個人商辦講成要給民眾黨國會黨團用的，「說法又變了喔」；第五，「柯文哲請假3個月讓黨內公正調查」，柯文哲說要請假3個月，才能讓黨內公正調查他，「柯文哲只是請假，不是請辭，實質上還是黨主席」，對黨內依然有實質影響力，說什麼請假、什麼暫離是為了公正調查，根本只是作秀想消弭輿論而已！

另外，顏若芳質疑，柯文哲個人取得的肖像權授權費400萬捐了沒？個人取得的補助款還剩3000萬後續要怎麼用？柯文哲都沒有交代，到底開這個記者會幹嘛？根本就是想動員小草來幫你拍拍手而已！