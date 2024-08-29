四叉貓抓包記者會「木可10天前開的發票」　求問：選舉都結束半年了

▲柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，民眾黨29日召開澄清記者會，黃珊珊公佈單據與查帳結果，支出漏報、短報共340筆1937萬5409元。對此，網紅四叉貓於臉書貼出，記者會民眾黨秀出選後向監院申報時漏報的發票，質疑為什麼會參雜2024年8月19日的100萬元發票？選舉都結束半年了。

黃珊珊首先說明善後小組初步的查帳結果，並且公布多張單據做比對。她也表示，憑證目前都在檢調扣案中，完全按照副本、影印帶回的單據做比對，核對花了兩個多禮拜時間。針對政治獻金虛報疑義，經過兩週查對後，分為支出漏報210筆、1623萬9963元，以及支出短報130筆、313萬5446元，共計1937萬5409元。

會後，四叉貓在臉書貼出了民眾黨所提出的「發票照」表示，不懂就問，今天貼在牆上的發票，為什麼會參雜2024年8月19日的100萬元發票？選舉都結束半年了。

四叉貓更批評，今天一場爛戲就算了，最後還沒哭戲？浪費大家的時間。

對此，民眾黨發言人戴于文事後說明，經過清查，該筆在2023年12月支付的款項，因廠商漏開發票，善後小組要求其補開，後續也將依法向監察院補正。

▼四叉貓再度指出柯文哲政治獻金案疑點，記者會竟出現記者會10天前才開立的發票。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓）