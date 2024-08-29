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外媒：方濟各夢想成為「首位訪陸教宗」　恐犧牲與台灣外交關係

▲▼天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

文／中央社記者黃雅詩羅馬28日專電

教廷近期多次公開美化中國形象，引發天主教輿論質疑。有報導指稱，教宗方濟各為加溫梵中關係，甚至自闢第二外交管道對話，教宗恐會為了實現訪中夢，犧牲與台灣的外交關係。

「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）27日以「教宗方濟各的中國夢會付出什麼代價」為題報導，從教宗積極推動梵中對話的程度來看，教宗恐怕會願意淡化中國壓迫宗教問題，甚至妥協教廷與台灣的外交關係，來換取訪問中國的機會。

教廷近期多次公開稱讚中國，梵蒂岡新聞室昨天發表聲明，對北京政府正式認可長期遭軟禁的天津教區主教石鴻禎的聖職表達滿意，認為是梵中協議的正面果實。

8月中旬，教宗的烏克蘭特使樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）與中國政府歐亞事務特別代表李輝通話，事後中國政府立刻發表聲明，指「梵蒂岡讚賞中國為推動烏危機政治解決發揮積極作用」，其中還夾帶一句爭議內容，稱教廷讚賞中國提出的「六點共識」。

「六點共識」是中國與巴西在今年5月提出的解決俄烏衝突方案，烏克蘭與歐美國家並未接受此一方案。

在中國發表祖皮、李輝通話的官方聲明隔天，教廷才發表官方聲明，內容隻字未提贊同中國六點共識，卻也未明確表態或否認中國聲明，讓此事成為梵中「黑箱對話」中的另一樁羅生門，天主教會內對教宗方濟各（Pope Francis）過度親中的疑慮聲浪持續湧現。

資深的駐梵蒂岡評論員蓋以亞杜奇（Andrea Gagliarducci）27日在「全美天主教紀事報」撰文指出，種種跡象顯示，教宗方濟各夢想成為首位訪問北京的教宗，願「不計代價」（at all costs）推動梵中對話。

報導指出，教廷並非首度與外國簽署主教任命協議，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）深知箇中複雜性，帕洛林年輕時即負責推動教廷、越南達成類似主教協議，梵越經過10幾年對話，現在距離建交僅有一步之遙。

「然而教宗方濟各想要的，比教廷國務院的謹慎外交路線更多。」資深評論員蓋以亞杜奇指出，教宗透過他的特使與私人對話，打造與中國對話的「平行外交管道」，當教宗看到障礙時，會自己嘗試予以克服。

報導指出，烏克蘭特使祖皮就是教宗自行開闢的外交管道，平行於教廷國務院之外，因此中國聲稱祖皮是主動要求通話的人，「這可不是一件小事」。

報導認為，中國感受到教宗的開放態度，可能會進一步要求教廷與中國建立全面外交關係，這樣既可以蓋掉中國的宗教自由問題，也可能迫使教廷與台灣斷交，中國與教廷對話的戰略基礎，目的即是將台灣在西方陣營唯一邦交國挖走。

報導指出，教宗目前的介入僅止於要求電話交談，但關鍵是教廷國務院沒有參與其中。中國將教宗特使祖皮視為對話者，祖皮也主動要求通話，這些事實表明，教宗正試圖插手強推與中國進行對話，「如果是這樣，問題是教宗方濟各願讓教會付出什麼代價，換取教宗訪問中國？」（編輯：張芷瑄）

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