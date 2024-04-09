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梵蒂岡不贊同「同性戀入罪」　重申反對變性及代孕

▲▼教宗方濟各。（圖／路透）

▲ 教廷去年底允許祝福同性伴侶。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

梵蒂岡8日表示反對將同性戀入罪，但重申教廷反對變性，認為此舉相當於人類嘗試扮演天主，更呼籲全球各國禁止代孕，引發LGBTQ天主教徒倡議人士批評。

根據《路透》，教廷信仰教義部（DDF）8日發表關於人性尊嚴的20頁刊物《無限尊嚴》（Dignitas infinita），反對部分國家在當地天主教團體支持下實施將LGBTQ族群入罪化的法案，但指責性別理論（Gender studies）「極其危險」，企圖否認生物之間最大的差異，即性別差異。

聲明指出，「任何變性干預都可能威脅一個人從受孕的那一刻起就享有的獨特尊嚴」，認同人們可透過手術解決「生殖器異常」問題，但強調「這種醫療程序不構成此處所指的變性」。

教廷對LGBTQ立場去年底出現重大轉變，允許羅馬天主教神父祝福同性伴侶，引發激進保守派反對，尤其是在非洲。沒有跡象顯示8日發表的《無限尊嚴》是為直接回應這項爭議，但LGBTQ天主教徒權益組織New Ways Ministry對此批評教廷過時，將導致對非異性戀者的持續歧視。

《無限尊嚴》還提到，透過代孕生育侵犯代理孕母及孩子的尊嚴，並重申教宗方濟各1月的說法，稱代孕為「卑鄙」行為，呼籲全球禁止。

信仰教義部部長費南德茲（Victor Manuel Fernandez）樞機聲明表示，方濟各已於3月批准這份刊物。文件中也進一步強化教廷對墮胎、安樂死及死刑一貫的譴責立場，並稱性虐待威脅人類尊嚴，但這種行為在社會中廣泛存在，包括天主教會內部。

►教宗方濟各批准「祝福同性伴侶」！　梵蒂岡重大轉變

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