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教宗方濟各爆「侮辱男同性戀」　閉門會議談話外洩！禁任神職人員

▲▼教宗方濟各鼓勵烏克蘭適時投降，引發軒然大波。（圖／路透）

▲經常對LGBTQ族群展現更開放態度的教宗方濟各，傳出在閉門談話中對男同性戀（Gay）使用貶義詞，引發爭議。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）據報導在最近一場閉門會議中，對男同性戀者使用帶有侮辱性的貶義詞，且不贊同同性戀者成為神職人員。相關報導的消息來源是來自多名主教和消息人士，但由於閉門會議的性質，並無正式的文字紀錄。

根據CNN、BBC報導，義大利媒體16日引述會議內部消息人士報導稱，教宗方濟各20日在義大利會見當地的主教們時，被問到如果男同性戀者保持單身是否應該允許他們接受神父培訓，方濟各回答不應該。

據稱他接著用義大利語說，在神學院裡面已經有太多frociaggine的氛圍了，翻成英語就是faggotry，是針對男同性戀帶有侮辱性或高度冒犯性的俚語詞彙。

方濟各在任期內經常公開表達對LGBTQ族群更加尊重且歡迎的態度，雖說天主教內部在同性戀權利方面幾乎沒有實質變化，但方濟各改變了教會的態度，他最近還說神父在某些非正式的情況下應該可以為同性伴侶祝福。因此，他這次在閉門會議上的歧視言論更令人震驚，引發他態度表裡不一的質疑。

部分人士出面為他緩頰，稱方濟各來自阿根廷，義大利語是他的第二語言而非母語，可能他當下沒有意識到自己的言論有多無禮，再者他過去也曾因語言問題而犯錯。但他2018年曾告訴義大利主教不要接受同性戀成為神父候選者。

不過，一些媒體報導指出，方濟各當天還說同性戀者無論是否表現出性傾向，都需要被趕出神學院。梵蒂岡目前尚未發表回應。

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