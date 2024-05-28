教宗方濟各：神學院「男同性戀」太多　義媒批言論無禮



▲教宗方濟各。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

87歲天主教教宗方濟各（Pope Francis）20日表示，神學院裡的男同性戀太多了。義大利媒體批，他可能沒有意識到自己的言論有多麼無禮。

綜合外媒報導，方濟各20日在閉門會議上發表仇同言論，當一位主教問方濟各是否允許同性戀男進入神學院。方濟各說，雖然擁抱每個人很重要，但同性戀者會面臨生活風險，在一些神學院裡，「frociaggine」太多。據了解，英文翻為「faggotry」，而這有貶低男同性戀的意思。



▲方濟各發表仇同言論。

梵蒂岡在2005年裁定，教會不能允許男同性戀擔任聖職，2016年方濟各維持了這項裁決。教宗2018年說，不能讓男同性戀接受神職培訓。

去年12月，方濟各宣布，神父能給同性伴侶提供非正式祝福，這對LGBTQIA+天主教徒是一個里程碑。方濟說，他有什麼資格批評呢。如今，《晚郵報》稱，這個阿根廷教宗可能沒意識到，他說的話有多無理，主教們對此難以置信。

一位接近教宗的消息人士跟CNN說，這可以理解為，神學院裡面存在「同性戀氛圍」。而因為是閉門會議，沒有正式會議紀錄。

《共和報》報導，是否該接受同性戀神學院生，在這幾個月來，一直是爭議性話題，而方濟各其實一直反對這一話題，前教宗本篤十六世也是如此，而方濟各還是幫同性戀伴侶開路，也告訴對LGBTQIA+天主教徒，「教會不會拒絕你們」。

延伸閱讀

▸ 全公司用同1張卡加油 好市多硬起來抓「非會員漏洞」

▸ 打掃阿姨病逝「仍忙於社區服務」玩電梯！ 她凌晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

▸ 國小附幼廁所竟蓋在走廊上長達7年 幼童如廁易被看光校長「2原因」回應