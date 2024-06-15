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G7峰會最終日議程以中國為主　教宗罕見出席談AI

▲▼羅馬天主教教宗方濟各也將出席探討人工智慧（AI），成為首位參與G7峰會的教宗。（圖／路透）

▲羅馬天主教教宗方濟各成為首位參與G7峰會的教宗。（圖／路透，下同）

文／中央社

七大工業國集團（G7）領袖在義大利出席年度峰會最後一天會談，首要討論中國議題；羅馬天主教教宗方濟各也出席探討人工智慧（AI），成為首位參與G7峰會的教宗。

路透社報導，除了教宗方濟各（Pope Francis），印度總理莫迪（Narendra Modi）、約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）等其他10名元首及政府首長也參與峰會。G7對外敞開大門，以示這並非一個離群排外的俱樂部。

這場峰會在義大利南部舉行，G7各國首日就同意一項協議，將利用俄羅斯被凍結資產的利息來提供500億美元貸款給烏克蘭，釋出西方國家力挺烏克蘭的有力訊號。

雖然許多細節仍待研議，美國、加拿大、日本、德國、法國、義大利和英國等G7成員國與歐洲聯盟（EU）預計都將為這筆貸款出一份力，烏克蘭政府可望在今年底前獲得現金。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說：「我們今天踏出了非常具歷史意義的一步…這也向俄羅斯總統（蒲亭，Vladimir Putin）釋出明確訊息：他無法坐等勝利，冀望支持烏克蘭的國家爆出財務問題，有一天會讓他贏得戰爭。」

G7峰會第一天議程以烏克蘭為重，今早的議程則以中國為主。預料各國領袖將針對中國產能過剩和支持俄羅斯這兩點表達疑慮。

美國本週針對供應半導體給俄羅斯的中國企業實施新一輪制裁措施，同時擔心中國對台灣採取愈來愈具侵略性的立場，以及中國在南海頻頻與菲律賓起衝突。

美國總統拜登（Joe Biden）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署雙邊安全協議後告訴記者：「中國未供應武器（給俄羅斯），而是提供製造那些武器的能力和可行技術，所以實際上是在幫助俄羅斯。」

▲▼羅馬天主教教宗方濟各也將出席探討人工智慧（AI），成為首位參與G7峰會的教宗。（圖／路透）

歐盟本月11日宣布自7月起針對中國電動車課徵最多達38.1%的額外關稅，可能引發北京報復。

然而，G7內部在反制中國國家補貼上也有歧見，歐洲並不希望與中國打起全面貿易戰。

教宗方濟各除了發表以AI為題的演說之外，也將舉行數場雙邊會議，包括與拜登、澤倫斯基和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨天對記者說：「這是歷史性的一天。我們歡迎聖父。這是首度有教宗參加G7峰會。我很榮幸這發生在義大利擔任輪值主席期間。」

各國領袖還將討論移民問題，這對梅洛尼來說是很重要的議題，她正催促歐盟幫忙遏止從非洲來的非法移民潮，並已啟動一項促進非洲大陸發展的宏大計畫，以解決當地人移出的根本原因。

拜登等大部分領袖將離開義大利，梅洛尼說，他們已就峰會結論達成一致意見，將在今天內通過。

其餘續留義大利的領袖將有展開雙邊會談的空間，最後以梅洛尼的記者會作結。

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