午後雷雨連轟全台2天　專家曝：下周二有熱帶擾動發展

▲今天午後各地山區、近山區的平地都有機會出現熱對流雷雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（29日）指出，今天午後各地山區、近山區的平地都有機會出現熱對流雷雨，且有局部大雷雨，明午後雷雨仍較為旺盛，而下周二後，菲律賓東方到台灣以東海域逐漸有新的熱帶擾動發展，是否會更往台灣周邊靠近有待觀察。

吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，今天天亮之前中部出現局部降雨，是因為台灣位於珊珊颱風所衍生出來的低壓帶內，大範圍西南到偏南風帶來的水氣跟地形交互作用而產生的降雨，顯示台灣上空的大氣並不太穩定。

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吳聖宇表示，加上水氣也比前2天多，今天午後熱對流發展可能較為旺盛一些，各地山區及接近山區平地都有機會在中午過後出現熱對流雷雨，還可能會有局部大雷雨出現。今各地溫度偏高，普遍33至35度。

他說，明天太平洋高壓逐漸西伸過來，取代原本低壓帶環境，不過台灣位在高壓比較外圍區域，風向大致維持偏南風，午後雷雨發展仍會較為旺盛，尤其各地山區，局部大雷雨可能性依然存在。溫度還是偏高，可能有局部36度或以上高溫。

吳聖宇說，周末到下周一高壓有更為增強趨勢，並且逐漸在大陸長江流域一帶建立高壓中心，台灣位於高壓的東南側，順時針環流帶動下，台灣附近低層的風向將逐漸轉為偏北到東北風。

他表示，水氣較為減少，預報仍有午後熱對流發展機會，整體降雨減少，午後雷雨可能往山區縮減，且比較偏向中部以南山區，天氣相對穩定。還是維持高溫，局部有36度以上高溫機會。

至於近期熱帶系統發展，吳聖宇指出，下周二之後，菲律賓東方到台灣以東海域將逐漸有新的熱帶擾動發展，目前預報資料顯示會往北朝向琉球群島一帶接近，是否會更往台灣周邊靠近有待觀察。

但吳聖宇表示，隨著擾動北上靠近琉球群島，有可能逐漸讓台灣的天氣又開始變得不穩定起來，後續預報變化仍大，值得持續留意。