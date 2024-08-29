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給兒爽過暑假「沒做1事」姑秒批不愛小孩　她傻了：這麼盛行？

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力,預防性停課,免到校,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台灣補習文化就這麼盛行？」有人妻表示，她和老公都是補習補到沒童年的人，兩人就有共識不讓孩子走一樣的路，覺得快樂過暑假就好。沒想到卻有親友跳出來講話，「我家的事輪得到做姑姑的說三道四？」令她無奈直呼「我兒子一個剛上小2一個要上小5，是要補個毛啊？」貼文引發討論。

這位媽媽在「匿名公社」無言直呼，「台灣補習文化就這麼盛行？一定要給孩子補習否則就是不愛孩子？」提到她跟老公小時候都在補習，覺得補到沒童年，現在決定不讓孩子跟兩人一樣，沒想到卻被小孩姑姑說話。原PO就傻眼表示，「她的小孩從小一補到現在，成績還不是普普」，而且兒子一個剛上小2一個要上小5，「要補個毛啊？」

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看到貼文後，就有家長秒懂，「補了也不會比較強，壓力又大，我都跟我女兒們說，60分跟100分都是及格」、「我想跟小孩每天睡到飽」、「我就是完全放養的、開心瘋狂玩兩個月的。現在能玩我都讓他們去玩，以後要讀的要補的還多的勒！」「寒暑假就是拿來休息，加強家庭關係的，如果父母不用上班，不是應該多帶孩子出去看看嗎？」

也有爸媽們表示，「我每項選擇都跟小孩詢問、討論」、「兒子說去安親班和同學玩，還有老師都會安排活動，比在家裡好玩」、「雙薪家庭沒人顧小孩的話，補習班是家長的最佳選擇啊！」「我這邊是相反呢…因為要上班，送大寶去安親班（其實安親班很多玩樂活動），被老人家說 『午告摳連ㄟ』（有夠可憐）」、「有時候真的是因為家長都要工作，不得不送而已，這個跟愛不愛根本扯很遠好嗎？」

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