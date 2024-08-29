水氣多「午後雷雨下到發紅」　降雨熱區一次看

▲今、明天午後雷陣雨範圍較廣，各地都有局部短暫雷陣雨，且有局部性大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

水氣多，天氣轉不穩定，中央氣象署指出，今（29日）、明天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，到周末水氣減少，降雨範圍縮小，但下周二、三水氣再增加，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象署李孟軒說，目前台灣上空雲量偏少，但中國華南沿海一帶仍有殘留低壓，所以金門、馬祖地區雲量較多，偶爾會有降雨情形。未來一周偏向以午後雷陣雨為主的天氣，對流發展旺盛時易伴隨短延時強降雨、雷擊等劇烈天氣。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，今、明天午後雷陣雨範圍較廣，午後各地都有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。周六到下周一整體水氣減少，尤其北部多雲到晴，降雨範圍限縮到中南部及其他山區，並有局部較大雨勢。

他說，下周二、下周三因水氣再增加，降雨範圍擴大，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。另明天在基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率，周六前金馬夜晚、清晨易有霧或低雲，影響能見度。

▲今天依舊高溫炎熱。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒指出，近期沒有明顯低壓系統影響台灣，整體氣溫偏高，未來一周各地普遍33至35度，今天大台北及台東局部地區可能出現36度以上高溫，中南部近山區平地、花東縱谷也有35至36度高溫。