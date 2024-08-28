　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋節沒人約烤肉！他傻問：為啥退流行了　一票人曝原因

▲▼ 烤肉,燒烤。（示意圖／pixabay）

▲有網友好奇，過去每年中秋節都會約烤肉，為何近幾年來人數明顯減少。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

中秋佳節將至，過去許多民眾都會相約烤肉。不過，有網友發現，這幾年來約烤肉的情況變少，讓他感到好奇，不明白為何會突然退流行，問題發出以後，立即有許多人出來解答。

這名網友在PTT上發問，他小時候過中秋節時，一定都會有烤肉活動，甚至會連續烤好幾天，不過這幾年開始，變得沒有人約，烤的次數愈來愈少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友發現，現在多數人中秋節不愛烤肉，而是去買現成的來吃，或是選擇炸雞、火鍋之類的餐點，讓他感到困惑，「中秋節烤肉為什麼越來越不流行了？」

▲▼燒烤,烤肉,BBQ。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有網友好奇，過去每年中秋節都會約烤肉，為何近幾年來人數明顯減少。（示意圖／免費圖庫Pexels）

問題發出以後，有不少人給予回應，「本來就炒作出來的，不流行也好」、「烤肉架已經閒置好幾年，頂多拿電烤盤出來」、「太貴阿…海產不知貴X小，神經病」、「散客自己烤，CP低到靠X，貴死。」

不過，也有內行人說明，現在大家還是會烤肉，只是已經不會在戶外烤，而是選擇到燒肉店聚餐，不但能夠吹冷氣，有些店家還有專人服務，方便又輕鬆，事後還不用收拾場地，何樂而不為。

 
ET快訊
中秋節沒人約烤肉！他傻問：為啥退流行了　一票人曝原因
快訊／沈慶京列京華城案被告　面帶微笑步入北檢
女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」
快訊／屏東6鄉鎮「停水23小時」　管線爆裂畫面曝
吃鳳梨「精液會變甜」？泌尿醫吐真相
高公局超速警告牌「也是諧音梗」！用路人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市準公托9／1將「漲價」！　延托費上限也調了

男友赴日花錢約砲！她得知決定分手　眾網友留言狂恭喜

中秋節沒人約烤肉！他傻問：為啥退流行了　一票人曝原因

病理「行走教科書」元老　侯書文逝世享耆壽95歲

高公局超速警告牌「也是諧音梗」！用路人看傻：現在放棄Taiwan了

資深媒體人、清大前副校長林聖芬病逝　享壽75歲

台南永樂市場「招牌大更新」！整齊畫面1.6萬人讚：超療癒

環境部擬訂SRF「固體再生燃料」再利用管理辦法　最快年底公告

青少年同志6大煩惱公開！「校園不敢出櫃、在家仍遮遮掩掩」奪榜　

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

北市準公托9／1將「漲價」！　延托費上限也調了

男友赴日花錢約砲！她得知決定分手　眾網友留言狂恭喜

中秋節沒人約烤肉！他傻問：為啥退流行了　一票人曝原因

病理「行走教科書」元老　侯書文逝世享耆壽95歲

高公局超速警告牌「也是諧音梗」！用路人看傻：現在放棄Taiwan了

資深媒體人、清大前副校長林聖芬病逝　享壽75歲

台南永樂市場「招牌大更新」！整齊畫面1.6萬人讚：超療癒

環境部擬訂SRF「固體再生燃料」再利用管理辦法　最快年底公告

青少年同志6大煩惱公開！「校園不敢出櫃、在家仍遮遮掩掩」奪榜　

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

青年座談關心「新南向Plus」　蕭新煌：用民間力量輔助台灣擴大影響力

小S下廚自誇「又美又有才華」！許老三試吃只給9分　真實反應曝光

超準！一張圖秒測你「最近的壓力值」是否破表

北市準公托9／1將「漲價」！　延托費上限也調了

蔡鎮宇「平常有做準備」　樂天教頭大讚陳晨威重要一擊

剝指緣死皮超傷甲！盤點讓指甲健康的「5個好習慣」

男友赴日花錢約砲！她得知決定分手　眾網友留言狂恭喜

企業最低稅負制新制確定明年上路　勤業：金融、科技業受影響

池昌旭抵台直奔飯店養精神　雷達表備鹹酥雞、蚵仔麵線暖男神的胃

快訊／沈慶京列京華城案被告　全程面帶微笑步入北檢

懂事3歲娃獨自收滿地玩具　見1歲弟睡著還貼心幫蓋被

生活熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

鬼門關倒數一周　江柏樂警告：抓交替最凶

甄選26次都沒人來！多校鬧「代理教師荒」　校長急：後天就開學

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

消防員問「還要急救嗎」？嬤放手85歲尪網全淚崩

趙少康轟「做不出黑悟空」　醫列台灣7特色：哪個中國有

竹科人上班變超塞　「真相曝」全怒了

更多熱門

相關新聞

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

應景的中秋節貼圖來了！最近LINE有9款貼圖上架，包括超夯的不可思議的寶可夢與蠟筆小新之外，還有嗶嗶啵啵雞米花、艾絲樂小兔、DOSI Taiwan 柴犬貼圖、氈氈的小夥伴們等，其中可可與小魯有中秋祝賀圖案，大家快點一鍵來下載吧。

中秋夯肉！網購老乾杯烤肉組現省近2千元

中秋夯肉！網購老乾杯烤肉組現省近2千元

中華郵政推「中秋節勞軍包裹8折」　限定9天

中華郵政推「中秋節勞軍包裹8折」　限定9天

失智嬤深夜「啃生肉串」　暖老闆遞上烤熟的

失智嬤深夜「啃生肉串」　暖老闆遞上烤熟的

上6休3上3休2上5休1上2休7再上5休1！ 陸中秋國慶連五週調休

上6休3上3休2上5休1上2休7再上5休1！ 陸中秋國慶連五週調休

關鍵字：

中秋節烤肉連假中秋連假

讀者迴響

熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面