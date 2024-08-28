中秋節沒人約烤肉！他傻問：為啥退流行了　一票人曝原因

▲有網友好奇，過去每年中秋節都會約烤肉，為何近幾年來人數明顯減少。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

中秋佳節將至，過去許多民眾都會相約烤肉。不過，有網友發現，這幾年來約烤肉的情況變少，讓他感到好奇，不明白為何會突然退流行，問題發出以後，立即有許多人出來解答。

這名網友在PTT上發問，他小時候過中秋節時，一定都會有烤肉活動，甚至會連續烤好幾天，不過這幾年開始，變得沒有人約，烤的次數愈來愈少。

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網友發現，現在多數人中秋節不愛烤肉，而是去買現成的來吃，或是選擇炸雞、火鍋之類的餐點，讓他感到困惑，「中秋節烤肉為什麼越來越不流行了？」

▲有網友好奇，過去每年中秋節都會約烤肉，為何近幾年來人數明顯減少。（示意圖／免費圖庫Pexels）



問題發出以後，有不少人給予回應，「本來就炒作出來的，不流行也好」、「烤肉架已經閒置好幾年，頂多拿電烤盤出來」、「太貴阿…海產不知貴X小，神經病」、「散客自己烤，CP低到靠X，貴死。」

不過，也有內行人說明，現在大家還是會烤肉，只是已經不會在戶外烤，而是選擇到燒肉店聚餐，不但能夠吹冷氣，有些店家還有專人服務，方便又輕鬆，事後還不用收拾場地，何樂而不為。