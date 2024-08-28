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中秋夯肉！在家大啖頂級和牛　網購老乾杯烤肉組現省近2千元

東森購物網ETmall「烤肉等你燒」集結百種食材（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ETmall「烤肉等你燒」一次買齊食材。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節即將到來，瞄準烤肉商機，網購業者打造夯肉專區，祭出不同份量、眾多烤肉組合可任選，烤肉饗宴一次買足，省去準備食材的麻煩，更與烤肉名店合作推限定肉品獨家組合，老乾杯和牛組現省近2千元，在家大烤一波，盡情大啖頂級和牛。而儘管今年少了連假，民眾仍不忘準備中秋送禮，在2024中秋禮盒熱銷排行榜TOP5中，以月餅、蛋黃酥禮盒最受歡迎。

中秋烤肉過節，不用東奔西跑採購食材，東森購物網ETmall「烤肉等你燒」集結百種食材，有適合2～3人的BBQ烤肉箱精緻小資組、也有7～8人份大份量烤肉箱，無論是全牛、海陸或是雞豬大餐，選擇多樣化，烤出豐盛美味，並滿足不同人數需求，下單再享東森幣限時回饋30%，讓你烤肉省荷包。此外，烤肉爐、烤盤等爐具配件不能少，站上提供基本款、可攜式、多功能等各款選擇，像是LIFECODE戰斧2.0特大烤肉架，免安裝展開即用，適用5～15人，輕鬆應付大型烤肉趴。第二屆創意柚子盃同步展開，不管是柚子帽、彩繪柚子或是有更多創意想法，投稿送200枚東森幣，還有機會獲得烤肉豪華組。

蝦皮購物推出「揪你做伙夯肉專區」，攜手胡同、老乾杯、碳佐麻里等烤肉名店，即日起至9月13日祭出熱銷肉品下殺47折起，其中獨家組合推薦內贈秘製烤肉醬的胡同2024中秋特惠燒烤組，領券最多現省200元，老乾杯輕奢日本A5和牛燒肉箱則是下單現省近2000元；不吃牛肉的話，也有碳佐麻里 台灣豬夯肉禮盒可享受烤肉的樂趣。另外，原價破5千元的寒舍探索廚房x台畜 探索海陸派對，內含超過10大夢幻海陸食材，限時優惠2,899元。活動期間下單抽大成食品雞腿排12入組、全家取件再送30元購物金。

蝦皮購物「揪你做伙夯肉專區」（圖／蝦皮購物提供）

▲老乾杯 蝦皮獨規組 輕奢日本A5和牛燒肉箱，優惠價1,599元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「揪你做伙夯肉專區」（圖／蝦皮購物提供）

▲胡同 蝦皮獨規組 2024中秋特惠燒烤組，優惠價1,199元。（圖／蝦皮購物提供）

月餅及送禮商機持續增溫，樂天市場中秋節預購網羅美心、佳德、小潘、大甲師、奇華、喜之坊等知名品牌，祭出限時5折起、滿額折抵、購物回饋放大及免運等優惠，同時公布「2024中秋禮盒」熱銷排行榜前五名，分別為：《大友食品》芋頭流芯/麻糬芋頭酥、《米香伯》蛋黃酥、《小潘蛋糕坊》小潘鳳凰酥、《快車肉乾》經典小禮盒、《喜之坊》玉兔獻圓滿圓片牛軋糖禮盒。

搶下熱賣冠軍的芋頭流芯/麻糬芋頭酥，綿密大甲芋頭與濃郁金黃流芯餡入口即化， 搭配層次豐富的酥鬆餅皮，曾創下單日爆賣3000盒的紀錄。來自彰化員林的米香伯，主打秘製鹹蛋黃，平均1顆蛋黃酥只要45元，價格相當親民，傳統經典的鳳凰酥、美味涮嘴的肉乾及牛軋糖同樣備受消費者青睞。

樂天市場中秋禮盒熱銷榜出爐（圖／樂天市場提供）

▲中秋禮盒熱銷榜出爐。（圖／樂天市場提供）

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