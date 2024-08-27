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大陸 大陸焦點 特派現場

上6休3上3休2上5休1上2休7再上5休1！　陸中秋國慶連五週調休

▲中秋賞月月亮滿月。（圖／視覺中國）

▲大陸中秋國慶假期連續調假五週，讓民眾直呼吃不消。（圖／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸中秋及國慶假期調整休假方案出爐，連五週調休的情況下，按順序為「上6休3；上3休2；上5休1；上2休7；再上5休1」。這樣複雜的休假模式也引來不少民眾吐槽，「原本簡單的週末加中秋怎麼就變得這麼複雜了？」；「越調越累，不如不調」；「加上雙休，看似放了7天假，實際放了3天」。

《瀟湘晨報》報導，環球旅訊首席分析師彭涵表示，從輿論層面可以看出，目前公眾對於調休「湊假」模式，意見很大、希望政策得以調整的呼聲非常高，「究其根源，在於調休湊假模式是沒有增加假期總量，只是在拆東牆補西牆，讓公眾在享受假期之後就必須還債，把欠下的工作日給補上。」

彭涵認為，「這種模式的導向很明顯，不是為了讓公眾真正休息，而是為了集中假期、方便拉動消費經濟。所以公眾對此意見很大，也是很容易理解的。」

同程研究院首席研究員程超功表示，從需求和供給的對照可以看到，現行的法定節假日安排在時間格局上確實存在提升空間，「尤其是下半年的法定節假日太少，假期之間的銜接較差，分布不夠合理。」

程超功強調，增加法定節假日，特別是下半年的節假日可以從兩個維度來挖掘，「一是傳統節假日（含重要的歷史紀念日），之前不放假的可以考慮放假（如重陽節、冬至、臘八節等）；另一個是針對暑期等旅遊消費旺季可以增加專門的假日。」
 

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