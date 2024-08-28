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新北機關+企業共創綠色奇蹟 綠色採購超過53.6億元　獲中央表彰

▲▼ 永逢企業股份有限公司綠色採購申報金額為新北企業第三名，達1億元以上 ，鼓勵機關及企業團體使用綠色產品，如印表機紙張 。（圖／記者戴上容攝）

▲新北市鼓勵機關及企業團體使用綠色產品，如印表機紙張 。（圖／環保局提供）

記者戴上容／新北報導

環境部今（28）日在國家圖書館舉辦「112年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，新北市積極推動淨零綠色生活，112年機關綠色採購金額突破5.5億元，績效評核成績滿分100分，榮獲環境部頒發「政府機關綠色採購績優單位」。新北轄內民間企業也積極響應，綠色採購總額達48.1億元，10家績優企業更獲得環境部表揚，顯示推動綠色採購成效斐然。

新北市環保局表示，市府各級機關以身作則，全力推動綠色採購。根據112年綠色採購績效推估，透過採購環保商品，如辦公室用紙、印表機耗材、衛生用紙、3C產品及家電等，減少了二氧化碳排放94.99公噸，節約用水1,609噸，並且避免砍伐5萬5,596棵樹木，積極帶動淨零轉型。

新北市環保局特別感謝市內各機關、學校持續落實綠色採購，同時也對超過460家民間企業與團體的積極參與表示讚揚，這些企業共同推動綠色消費，創造超過48.1億元的綠色採購金額，對環境永續發展貢獻良多。

▲▼ 永逢企業股份有限公司綠色採購申報金額為新北企業第三名，達1億元以上 ，鼓勵機關及企業團體使用綠色產品，如印表機紙張 。（圖／記者戴上容攝）

今年獲頒綠色採購績優企業的新北市共有10家，包括「臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠」、「正隆股份有限公司」、「永逢企業股份有限公司」、「崧賀實業股份有限公司」、「富邦金融控股股份有限公司」、「遠傳電信股份有限公司」、「聯合報股份有限公司」、「南亞科技股份有限公司」、「新世紀資通股份有限公司」及「台灣檢驗科技股份有限公司」。這些企業涵蓋了建材業、造紙業、金融業、製造業、科技業、出版業及檢驗業等多個領域，皆於採購過程中優先選用環境友善產品，積極落實綠色消費，為環境永續盡力。

新北市環保局最後表示，感謝所有企業、團體及機關的共同努力，不僅每年突破績效，還有越來越多夥伴加入行列。期待新北市能持續朝著永續目標邁進，攜手共創零碳新北的輝煌未來。

▲▼ 永逢企業股份有限公司綠色採購申報金額為新北企業第三名，達1億元以上 ，鼓勵機關及企業團體使用綠色產品，如印表機紙張 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 永逢企業股份有限公司綠色採購申報金額為新北企業第三名，達1億元以上 ，鼓勵機關及企業團體使用綠色產品，如印表機紙張 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 永逢企業股份有限公司綠色採購申報金額為新北企業第三名，達1億元以上 。（圖／環保局提供）

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