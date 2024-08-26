▲2024「桃園之星」外國人才藝決賽暨表揚優良外國人

▲市府副秘書長賴淑華、勞動局局長李賢祥(右三、四)表揚私立就業服務機構。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局主辦「桃園之星」外國人才藝決賽，25日在桃園市婦女館展開，經過激烈競逐，由來自菲律賓的E-boyz band、菲律賓的E-boyz及印尼的AFIF，分別拿下歌唱組、舞蹈組及短影音組冠軍。市府勞動局同時表揚10名社福組和20名產業組的優良外國人，以及5家私立就業服務機構，肯定他們為桃園的進步貢獻心力。

▲「桃園之星」外國人才藝決賽。（圖／記者楊淑媛攝）

市府副秘書長賴淑華由勞動局局長李賢祥、科長郭家憲陪同出席活動表示，桃園是一個友善多元的城市，在桃園工作的外國人逾13萬人，人數為全國之冠，為感恩外國人對桃園產業發展及家庭貢獻，市府舉辦「優良外國人選拔」、「外國人才藝競賽」、以及接力登場的「藝遊東南：色彩與故事」藝術展覽、東南亞廚藝交流與街區小旅行等系列活動，讓在桃園的外國人一展長才、促進多元文化交流。

▲菲律賓的E-boyz band拿下歌唱組冠軍。（圖／勞動局提供）

賴淑華說，「桃園之星」外國人才藝競賽，過去只有歌唱和舞蹈組競賽，今年新增短影音組比賽，是有感許多在桃園工作的外國人，不僅使用手機交流也喜歡於假日到桃園各地景點拍照，為鼓勵外國人(移工)用手機拍下他們工作所在地的桃園城市美好，而增加短影音組比賽。

▲菲律賓的E-boyz拿下舞蹈組冠軍。（圖／勞動局提供）

尤其是，來自菲律賓、越南、印尼、泰國等不同國家參加外國人歌唱組才藝競賽的朋友們，他們演唱著動人的國語歌，藉由唱歌抒發情感之際也融入在地，賴淑華力表肯定；另外，接受表揚的10名社福組(看護工及家事工作者)的優良外國人，不乏多名是由雇主和親友陪同前來受獎，感謝因為有他們專業又用心照護年邁或生病家人，讓家庭生活不受太大影響。

▲印尼的AFIF拿下短影音組冠軍。（圖／勞動局提供）

今年接受表揚的5家優良私立就業服務機構，分別是：亞太人力資源管理顧問公司、倍斯特人力仲介公司、寰宇人力仲介公司、天長地久企業、佳洋國際企業顧問公司。倍斯特人力仲介公司總經理陳玉宏說，今年接受表揚10名社福組優良外國人有6名是該公司引進的看護工及家事工。

▲市府勞動局科長郭家憲(右)頒獎給抽中電動腳踏車的外國觀眾。（圖／勞動局提供）

為何「倍斯特」表現優異？陳玉宏說，該公司是全國唯一有請護理師訓練的人力仲介公司，因為他們深知看護工必需受到專業的照護訓練，以及語言力，所以特地開發一個外籍教育訓練的APP軟體，融入所謂的語言教學、照護、家事的教學，並在APP上放了印尼、中文、越南的版本、讓他們沒有語言的隔閡，勝任照護或家事工作，為雇主分憂解勞。

▲倍斯特公司總經理陳玉宏(右七)和該公司引進的6名接受社福組表揚優良外國人及同仁。（圖／記者楊淑媛攝）

為鼓勵在桃園工作的外國人熱絡出席今天的競賽活動，市府今年也準備電動腳踏車，專屬外國觀眾的抽獎大禮，果吸引參賽者許多朋友團應援，演出過程中，尖叫聲四起，嗨翻氣氛！包括：市政顧問陳俐臻、越南經濟文化辦事處陳氏雲河副組長、陳慶維專員等人士及在桃園工作的300多名外國人出席活動。