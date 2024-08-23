全力支援2024台灣文博會　黃偉哲感謝民間企業各界作伙來相挺

▲2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，台南市政府文化局以「Lesson :D」為主軸規劃台南概念展區23日起盛大登場，黃偉哲市長感謝民間產業踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文化創意博覽會首度移師台南，台南市政府文化局以「Lesson :D」為主軸規劃台南概念展區，於23日起盛大登場，各界企業熱情相挺，黃偉哲市長感謝民間產業踴躍參與，共同打造難得的文化創意盛事。

本次文博會統一企業集團贊助實體物資及集團通路行銷宣傳，同時鼎力協助展覽內容，集團品牌相挺不遺餘力。在大台南會展中心由文化部主辦之「寶島百面」商展，統一超商OPEN！家族與雪鈴兔波波將進駐帶來滿滿IP創意與大家見面，而文化策展則將有統一7-ELEVEN獅參與展覽內涵，邀請民眾一同在展覽中回顧統一獅與台灣棒球。

而博客來網站也成立文博會專區，現場買不夠的還有機會上博客來把創意商品帶回家。此外，茶裏王提供台南400祝福瓶禮盒、星巴克提供飲料好友分享券以及德記洋行提供開喜烏龍茶，統一企業集團熱情響應提供產品給文博會各式活動使用。同時統一超商提供行銷宣傳資源，全台7000間門市之OPEN！CHANNEL、收銀機X POS螢幕廣告、ibon螢幕、FB及IG協同宣傳，各界可於門市留意最可愛的「巷仔Niau」與大家打招呼！跟著「巷仔Niau」到台南概念展區及大台南會展中心一同感受創意氛圍。

小北百貨及台鹽生技贊助相關物資給展會期間義交及志工等支援人力使用，包括飲用水、雨衣、衛生紙及台鹽乾洗手等。成為行政支援的強力後盾。和泰汽車集團旗下品牌yoxi及iRent皆提供運具展期間活動優惠及協同宣傳。民眾亦可選擇騎乘YouBike至各展區觀展，憑APP騎乘紀錄畫面還有機會兌換限量贈品。高鐵之高鐵假期也有台南400專案優惠，黃偉哲市長感謝各品牌的贊助與合作，讓各界走訪文博會有更多元、更便利的選擇。

文化局長謝仕淵表示，非常感謝各界企業的誠意與熱情，讓文博會得以順利推動，也將妥善運用各界贊助物資做最有效益的利用。因為有各界的參與，台南才能不斷展現活力與創意。此次文博會展區活動資訊可至2024台灣文博會在台南官網(https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php)、台南市文化局網站（https://culture.tainan.gov.tw）查詢或持續關注「文創Plus」臉書粉絲專頁。