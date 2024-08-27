2024桃園體育運動表演暨表揚9／7登場　歡迎體驗新興科技運動

▲市長張善政和市議員凌濤、陳美梅(由右至左)體驗新興科技運動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園體育運動表演會暨體育有功人員表揚大會、27日於市圖總館舉行宣傳記者會。市長張善政表示，今年的「桃園體育運動表演會及有功人員表揚大會」將於9月7日在藝文廣場舉行，除表揚國際賽事獲獎和體育有功人員及團體外，今年特別融入虛擬運動元素，將傳統運動與科技結合，讓民眾鎮近距離體驗新興科技運動。

張市長並於記者會現場體驗虛擬自行車運動，運用虛擬實境軟體連接實體自行車，體驗騎乘自行車於桃園石門水庫溢洪道路的感受。張善政表示，高畫質逼真場景及上下坡度體感，彷彿身歷其境，且不受天氣變化影響，未來市府規劃進一步將北橫、羅馬公路、東眼山等桃園知名賽道植入虛擬軟體中，提升市民運動意願，同時透過科技大力行銷桃園。

體育局指出，2024桃園體育運動表演會暨體育有功人員表揚大會以「Keep On Moving!」為主軸，象徵持續往前、運動不懈之意，將邀請國立體育大學舞龍隊帶來「夜光龍」表演，還有在地學校團體北門國小扯鈴隊、武漢國小有氧體操隊、國立北科附工跆拳隊、新興高中競技啦啦隊及國立體育大學武術隊等，透過體育運動結合表演藝術，帶給民眾豐富的視聽饗宴。

體育局表示，活動於9月7日下午1時至晚上9時舉辦，現場設有虛擬運動競賽及電子競技賽事體驗區，並將於體育局官方粉絲專頁桃趣總動園 FaceBook、Youtube 等社群媒體管道線上同步直播。此外，現場還有摸彩活動，獎項包含Gogoro電動車、筆記型電腦、55型4K液晶顯示器等，詳細內容可至粉絲專頁-桃趣總動園（https://www.facebook.com/SportsTaoyuan/）查詢。

包括市議員凌濤、陳美梅、市府體育局長許彥輝、桃園市立圖書館長施照輝、桃園區長許敏松、中華民國虛擬運動總會秘書長陳鴻雁、浩克娛樂執行長簡國軒等人均一同出席活動。