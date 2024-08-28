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國健署拜會嘉義市　協力推動C肝政策與菸害防制

▲▼ 國健署吳昭軍署長拜會嘉義市黃敏惠市長 中央地方協力推動C肝政策與菸害防制 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 國健署吳昭軍署長拜會嘉義市黃敏惠市長 中央地方協力推動C肝政策與菸害防制 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

世界衛生組織宣示2030年消除病毒性肝炎，我國超前規劃在2025年達到減少80%的C肝病人，提前達成目標。今（27）日下午由衛生福利部國民健康署吳昭軍署長率領團隊，蒞臨嘉義市政府拜會黃敏惠市長，雙方共同倡議努力實踐2025消除C肝的目標，並就嘉義市推動C肝政策及菸害防制執行現況進行交流討論。

▲▼ 國健署吳昭軍署長拜會嘉義市黃敏惠市長 中央地方協力推動C肝政策與菸害防制 。（圖／嘉義縣政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市108年起結合民間團體資源全力推動C肝防治工作，與醫院聯手組織服務團隊，直接進入社區廣設篩檢站為30歲以上市民篩檢C肝；並建立系統化C型肝炎陽性個案追蹤機制，醫療院所及東、西區衛生所聯手追蹤陽性個案儘早就醫。經過多年的努力，透過鄰里長、區公所等跨部門合作及多元化宣導、多管道篩檢，截至113年3月，本市45-79歲的篩檢涵蓋率已達近七成(66.9%)、治療率96%。

黃敏惠市長補充，今(27)日《康健》雜誌發布2024《康健》永續健康城市大調查總排名，嘉義市在「健康促進」構面拿下全國第1，尤其在菸害防制上表現突出，透過社區藥師主動出擊和多樣化菸害防制活動，扭轉不健康行為，使嘉義市的吸菸率從2015年的12％降至2021年的7.6％，是全國最低，且「輔導戒菸率」為41％，是全國最優。

▲▼ 國健署吳昭軍署長拜會嘉義市黃敏惠市長 中央地方協力推動C肝政策與菸害防制 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義市衛生局也提醒，依據菸害防制法第15條規定「任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告與菸品或菸品容器形狀近似之糖果、點心、玩具或其他物品、類菸品或其組合元件以及未經核定通過健康風險評估審查之指定菸品或其必要之組合元件。若經查緝違法刊登廣告，亦將依據菸害防制法第30條對提供刊登之平台究責。

吳昭軍署長表示，嘉義市積極投入防治C肝多年，成效卓著。提升篩檢率是消除C肝的關鍵因素，為鼓勵醫療院所積極篩檢，自今年1月起，成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢費用，由200元提升至370元，再針對主動轉介及後續積極檢驗病毒之醫療院所各獎勵100元，希望儘速找出C肝患者，及早接受治療。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，嘉義市每10人仍有3人未曾篩檢過，無法得知是否曾經感染，是未來肝臟病變的高危險群，令人憂心。衛生局今年持續在社區舉辦篩檢活動，及與里長合作，辦理逐里篩檢活動，方便里民就近參加。8月啟動「藥篩C肝 大嘉醫起來」計畫，由社區藥局主動出擊找出尚未篩檢的社區民眾，後續安排快速篩檢及就診一條龍服務。嘉義市診所協會也提供獎勵鼓勵基層診所，有效找出「不知道自己有C型肝炎」的民眾。

衛生局呼籲，45-79歲的市民務必儘早篩檢，了解自己是否受感染，保護自己及家人健康。廖育瑋局長說明，衛生局會透過郵簡、信件或電話通知民眾，收到通知請務必撥空篩檢，如因工作或移居其他縣市，也務必抽空就近到醫療院所檢查，了解自己是否受感染。歡迎嘉義市民參考嘉義市政府衛生局網頁，查詢142家成人預防保健醫療院所的服務時間，或洽詢衛生局詢問(233-8066轉國民健康科)。

 
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