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7.9萬青少年染電子煙　南投縣首辦「鐳戰生存遊戲」打擊菸害

▲「無菸」槍霸戰活動吸引1000名民眾參與。（圖／南投縣衛生局提供）

▲「無菸」槍霸戰活動吸引許多親子民眾組團參與。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

據衛福部國民健康署110年最新調查，全國國中學生、高中職學生的電子煙使用率分別為3.9%與8.8%，推估有超過7.9萬青少年正使用電子煙，危及公眾健康；南投縣衛生局日前特別規劃在暑假期間，首次將青少年最喜歡的「鐳戰生存遊戲（鐳射戰鬥）及夜光尋寶遊戲」融入、舉辦青少年菸害防制主題活動，吸引許多南投兒少及家長組團參加體驗。

「無菸槍霸戰」活動7月6日在南投縣農工商會展中心登場，組團隊伍有親子組、親子及青少混合組、社會組共250組，約900人，縣長許淑華、南投市長張嘉哲，縣議員蔡銘軒、林憶如、林儒暘、張婉慈、馬文君立委服務處秘書陳啟昭、游顥立委服務處秘書江秀春等也到場一同響應。

▲「無菸」槍霸戰活動吸引1000名民眾參與。（圖／南投縣衛生局提供）

許淑華說，相較以往反菸害宣導活動所採音樂會、園遊會、健走等方式，本次活動首度安排家長與孩子一起合力完成遊戲，增進親子互動關係和家庭凝聚力，透過鐳射戰鬥並強奪對方菸害防制相關旗幟（如禁菸標誌等），完成打擊菸害對抗賽；會場也增設幼兒最喜愛的夜光尋寶遊戲，讓孩子從小就建立菸害常識，並引導青少年及成人發展正當休閒活動，拒絕電子菸、二手菸/三手菸危害，以及誘發戒菸動機、達到成功戒菸的目的。

▲「無菸」槍霸戰活動吸引1000名民眾參與。（圖／南投縣衛生局提供）

現場也結合縣府警察局及社勞處設置衛教宣導活動攤位，包括防癌篩檢、預防失智、婦幼健康、食品標示、長照服務、生命教育宣導、反毒、愛滋暨結核篩檢及宣導等，讓參與民眾到各攤位互動體驗，享樂趣也充實健康知識。

衛生局長陳南松表示，《菸害防制法》施行27年以來，該局團隊推展相關業務不遺餘力，全縣成年人吸菸率已由97年的20.4%降至111年的15.6%，降幅超過2成，但隨科技日新月異，也帶來電子煙及加熱式菸品興起等新挑戰，且越來越多賣家假借販售糖果、電子果汁等名義，掩飾販售電子煙相關產品之事實，並透過實體與網路等各種管道（包括社群媒體行銷）推廣行銷產品，引誘更多年輕人使用；他邀請民眾一同響應無菸活動，守護自己和下一代身心健康。

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