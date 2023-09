開學後難收心？家長要留意青少年「流行」病

圖文/衛生福利部國民健康署

開學已有段時日,你是否也發覺,家中孩子還未轉回「上學模式」?國民健康署提醒,讓孩子適應新學期/新班級環境,家長除日常陪伴學習、協助調整作息之外,若發現孩子突然出現難以專注、煩躁衝動、焦慮不安等狀態時,就要提高警覺可能已經「疑似成癮」,請多留意孩子身邊是否有出現可疑「外部因素」!

近年歐美國家普遍出現的電子煙,透過酷炫造型及多種口味讓不少年輕人放下對菸品的警覺心防,加上體積小易隱藏,在2018年便已被美國食品藥物管理局(FDA),視為是一場明顯瞄準青少年的「流行」病。日前我國新修正的《菸害防制法》也已全面禁止電子煙,違法使用可處1萬元罰鍰,家長們請多加留意。

所謂青少年流行病是指,目前有越來越多的研究顯示,過去聲稱「傷害比較小」的電子煙,已多次導致嚴重肺部損傷及致死事故!光在2018~2020年期間,因電子煙爆炸或肺傷害(EVALI)就導致全美70人死亡;加上煙油中包含了導致孩子產生成癮戒斷反應的尼古丁,使用過程還會產生致癌物質甲醛及乙醛等至少164種有毒化學物質,電子煙對使用者的健康風險「絕對稱不上危害較少,反而面臨更多風險」。

為維護我國青少年健康,我國政府修法通過新版《菸害防制法》,極力防止青少年接觸菸(煙)品,若違法使用最高可裁處新臺幣1萬元罰鍰。包含…

• 將電子煙歸類為「類菸品」,全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告推銷及使用。

• 將合法吸菸年齡從18歲上修至20歲、全面落實及推動無菸/煙校園政策。

孩子藏有陌生電子產品‧小心電子煙已進門

國健署也極力呼籲,攜手家長留意此現象。尤其,目前許多電子煙業者為了減少旁人察覺,主打產品也逐漸以複製消費性電子產品外觀為販售取向,例如:仿製成USB隨身碟、手錶、掌上遊戲機;或者以飲料杯、穿戴飾品等造型掩飾;更主打助眠棒、解酒棒等功效。家長、教師要能及早察覺越來越不易。

而近年美國、加拿大等地也興起了「Spot the Sign of Vaping」或是「Warning Signs Your Child May Be Vaping」等幫助察覺家中孩子可能正在使用電子煙的徵兆分享活動,值得國內家長參考,包含留意孩子是否有以下情形:

1. 不明的裝置-孩子書包、床鋪、衣櫃、身上藏有不明用途的電子產品或充電器(電子煙)、金屬線圈(電子煙組件)、裝不明液體瓶罐(煙油瓶)或液體匣(煙彈)。

2. 不明的氣味-孩子房內、衣物及身上有他們難以解釋的甜味及水果味。

3. 不明的花費-孩子零用錢或打工收入消耗快速,或有不明用途的網購。

4. 驟變的行為-孩子情緒及行為發生變化、或頻感頭痛噁心(電子煙油的尼古丁會影響大腦系統導致行為衝動、學習困難、暴躁易怒、焦慮不安、情緒起伏…等)。

依據目前世界衛生組織(WHO)之指引,所有菸品皆有健康危害。目前網際網路社群平台上,仍偶然可見觸法之零星帳號,透過影音開箱試用電子煙,或在各式隱匿線上平台與社團以糖果、電子果汁或電子煙主機貼膜等代號用語私下販售,不乏出現利用價差利誘成員「呷好道相報」、「團購省更多」,間接吸納年輕會員以賺取零用錢等主張加入販賣,進而成癮。

國民健康署也提醒家長們,偕同教育讓孩子及早識破不肖業者的話術或同儕間之不當引誘,拒絕(代)購買或使用電子煙在內之(類)菸品,面對各類菸品應提醒孩子們謹記三不政策:「不推薦、不嘗試、不購買」,以免賠上自己及家人的健康與荷包。

