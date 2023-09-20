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開學後難收心？家長要留意青少年「流行」病

▲▼家長要留意青少年「流行」病。（圖／衛生福利部國民健康署提供）

圖文／衛生福利部國民健康署

開學已有段時日，你是否也發覺，家中孩子還未轉回「上學模式」？國民健康署提醒，讓孩子適應新學期/新班級環境，家長除日常陪伴學習、協助調整作息之外，若發現孩子突然出現難以專注、煩躁衝動、焦慮不安等狀態時，就要提高警覺可能已經「疑似成癮」，請多留意孩子身邊是否有出現可疑「外部因素」！

近年歐美國家普遍出現的電子煙，透過酷炫造型及多種口味讓不少年輕人放下對菸品的警覺心防，加上體積小易隱藏，在2018年便已被美國食品藥物管理局(FDA)，視為是一場明顯瞄準青少年的「流行」病。日前我國新修正的《菸害防制法》也已全面禁止電子煙，違法使用可處1萬元罰鍰，家長們請多加留意。

[延伸閱讀]
(法新社中文新聞) 青少年迷電子煙已達流行病程度 美FDA擬禁

▲▼家長要留意青少年「流行」病。（圖／衛生福利部國民健康署提供）

新版《菸害防制法》‧全面禁止電子煙、違法使用最高處1萬元

所謂青少年流行病是指，目前有越來越多的研究顯示，過去聲稱「傷害比較小」的電子煙，已多次導致嚴重肺部損傷及致死事故！光在2018~2020年期間，因電子煙爆炸或肺傷害(EVALI)就導致全美70人死亡；加上煙油中包含了導致孩子產生成癮戒斷反應的尼古丁，使用過程還會產生致癌物質甲醛及乙醛等至少164種有毒化學物質，電子煙對使用者的健康風險「絕對稱不上危害較少，反而面臨更多風險」。

為維護我國青少年健康，我國政府修法通過新版《菸害防制法》，極力防止青少年接觸菸(煙)品，若違法使用最高可裁處新臺幣1萬元罰鍰。包含…
• 將電子煙歸類為「類菸品」，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告推銷及使用。
• 將合法吸菸年齡從18歲上修至20歲、全面落實及推動無菸/煙校園政策。

▲▼家長要留意青少年「流行」病。（圖／衛生福利部國民健康署提供）

孩子藏有陌生電子產品‧小心電子煙已進門

國健署也極力呼籲，攜手家長留意此現象。尤其，目前許多電子煙業者為了減少旁人察覺，主打產品也逐漸以複製消費性電子產品外觀為販售取向，例如：仿製成USB隨身碟、手錶、掌上遊戲機；或者以飲料杯、穿戴飾品等造型掩飾；更主打助眠棒、解酒棒等功效。家長、教師要能及早察覺越來越不易。

而近年美國、加拿大等地也興起了「Spot　the　Sign　of　Vaping」或是「Warning Signs Your Child May Be Vaping」等幫助察覺家中孩子可能正在使用電子煙的徵兆分享活動，值得國內家長參考，包含留意孩子是否有以下情形：
1. 不明的裝置-孩子書包、床鋪、衣櫃、身上藏有不明用途的電子產品或充電器(電子煙)、金屬線圈(電子煙組件)、裝不明液體瓶罐(煙油瓶)或液體匣(煙彈)。
2. 不明的氣味-孩子房內、衣物及身上有他們難以解釋的甜味及水果味。
3. 不明的花費-孩子零用錢或打工收入消耗快速，或有不明用途的網購。
4. 驟變的行為-孩子情緒及行為發生變化、或頻感頭痛噁心(電子煙油的尼古丁會影響大腦系統導致行為衝動、學習困難、暴躁易怒、焦慮不安、情緒起伏…等)。

[延伸閱讀]
(Yahoo奇摩特別企劃) 家長注意！！您的孩子在使用電子煙嗎？

▲▼家長要留意青少年「流行」病。（圖／衛生福利部國民健康署提供）

孩子藏有陌生電子產品‧小心電子煙已進門

依據目前世界衛生組織(WHO)之指引，所有菸品皆有健康危害。目前網際網路社群平台上，仍偶然可見觸法之零星帳號，透過影音開箱試用電子煙，或在各式隱匿線上平台與社團以糖果、電子果汁或電子煙主機貼膜等代號用語私下販售，不乏出現利用價差利誘成員「呷好道相報」、「團購省更多」，間接吸納年輕會員以賺取零用錢等主張加入販賣，進而成癮。

國民健康署也提醒家長們，偕同教育讓孩子及早識破不肖業者的話術或同儕間之不當引誘，拒絕(代)購買或使用電子煙在內之(類)菸品，面對各類菸品應提醒孩子們謹記三不政策：「不推薦、不嘗試、不購買」，以免賠上自己及家人的健康與荷包。

[延伸閱讀]
(國民健康署) 使用「類菸品(包括電子煙)」或『未核准之「加熱菸」』都違法 最高可處新臺幣1萬元

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關鍵字：

菸害防制國民健康署

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