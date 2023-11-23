審加熱菸速度比美國FDA快？政府若急闖關恐引爭議

▲台灣公告加熱菸相關審查辦法至今不到1年，政府應該花更多時間落實審查加熱菸，而非貿然核准上市。（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

「菸害防制法」新法於今年3月22日上路，按照新法內容，加熱菸需通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」才能夠合法上市。根據國健署網站「指定菸品健康風險評估審查專區」顯示，目前為止，已經有11家業者遞出審查申請，尚未有任何產品獲得審核通過，使得相關審查進度也引起民眾及社會關注。其中，反對政府加速審查的聲音認為，借鏡美國USFDA審查加熱菸的經驗，往往需要2至3年的時間才能完成審查，反觀台灣公告相關審查辦法至今不到1年，政府應該花更多時間落實審查加熱菸，而非貿然核准上市。

加熱菸對國民健康的影響，是許多青少年家長及反菸人士關切的重點。依據衛福部國健署網站指出，加熱菸不但無法減害，還會釋放高毒性物質，「其健康危害也不會低於其他菸品」。世界衛生組織(World Health Organization)對加熱菸的相關聲明也提到，比起紙菸的煙霧，加熱菸的氣霧劑中含有更高程度的有毒物質，並且強調「加熱菸的氣霧劑可能含有尚未被識別的獨特有害成分」，人體接觸這些成分的健康風險仍是未知，呼籲各國務必針對加熱菸進行謹慎審查。

除此之外，根據網路媒體民調顯示，有超過76%民眾認為加熱菸吸引青少年，不少青少年家長及反菸人士都擔憂，加熱菸被形塑成流行、新潮的產品形象，很容易吸引青少年「跟風」。國教行動聯盟在今年9月也指出，加熱菸等新興菸品透過無孔不入的網路社群行銷，對青少年的吸引力非常高，並要求政府嚴格把關加熱菸，一旦貿然開放，「青少年將成為最大受害族群」。

另一方面，支持速審加熱菸方則認為，知名加熱菸產品IQ*S已經通過美國USFDA的審查，本國衛生福利部應該參考該案例，縮短加熱菸的審查速度。然而，根據近日國際媒體報導，全球最大加熱菸商的最新加熱菸產品於今年(2023)十月才開始申請美國USFDA的審查，按照美國USFDA審查加熱菸產品通常需要2至3年的時間，則預計最快於2025年該最新產品才有可能獲得相關上市核准。

對比在台灣，全球最大加熱菸商同樣計畫在台灣上市該最新加熱菸產品，並且早已開始向國內各大便利商店的銷售通路廣泛宣傳。美國USFDA是國際具有權威公信力的公衛機構，台灣政府是否要搶在美國USFDA之前，即率先通過該產品的上市審核？若台灣審查的時間比美國USFDA 2至3年的審查時間相差甚遠，恐會引起國人及反菸人士質疑政府「審查過程不夠嚴謹」的反彈。

此外，支持速審加熱菸方持續以「無法課到走私加熱菸稅」及「增加額外稅收來支付長照、健保」等理由，要求政府速審加熱菸合法上市。然而，走私菸不該是速審加熱菸的理由，而是需要靠政府強力執法來防範。另一方面，「增加額外稅收」的說法也被質疑，政府必須思考，加熱菸造成國人健康的風險及危害，是否可能導致未來更龐大的健保及醫療支出？反而使政府的財政負擔更加沉重？

國民健康一直是台灣社會非常重視的議題，今年進口蛋、美豬洗產地等食安事件，造成社會人心惶惶，如今加熱菸審查對國人健康影響的風險也引起許多專業人士的質疑。台灣公布加熱菸審查辦法至今還不到一年，政府應該花更多時間落實詳細審查，才能真正保障國人的健康。