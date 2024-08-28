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台師大886門課程採「全英語授課」　已有過半學生修過

▲▼台師大開創雙語教育推動模式，推動全英語EMI授課。由范雅筑老師進行學術英語人才與領導培訓課程（圖／台師大提供）

▲台師大開創雙語教育推動模式，推動全英語EMI授課。圖為學術英語人才與領導培訓課程。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台師大積極穩健推動雙語教育計畫。台師大今（28日）指出，112學年EMI（全英語授課）課程數已達886門，全校50%以上學生修過EMI課程，大學部所有學系都提供至少18學分EMI課程架構，113學年設立4個全英語大學學位學程，其中全球研究全英語學士學位學程，已招收來自14個國家的35位外籍學生，充分體現台師大的國際吸引力。

台師大在2021年獲教育部評選為「大專校院學生雙語化學習計畫」，目前邁入第四年。台師大表示，計畫獲得教育部通過後，立即成立「雙語教育推動辦公室」，統籌全校雙語大學計畫策略與執行，並由校長吳正己親自督導，定期召開推動委員會，評估執行成效並滾動式修正目標與策略。

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校長吳正己強調，台師大不是要變成全英語大學，而是運用雙語大學計畫結合校發計畫強調的接軌國際，打造雙語甚至多語的學習環境，邁向國際化。

台師大指出，校方將雙語大學計畫定調為「從選擇中開創機會」，提供學生更多EMI課程選擇，並培養學生在專業領域的雙語能力，進而開創具備國際競爭力「機會」，112學年EMI（全英語授課）課程數已達886門，全校50%以上學生修過EMI課程。

台師大教務長劉美慧表示，台師大EMI課程，在計畫實施前共497門課，到112學年度已經來到886門，課程數增加78%，且全校超過5成的學生修習過EMI課程。目前大學部所有學系皆已提供至少18學分的EMI課程架構，研究所階段提供將近7成的全英語學位學程，還有跨領域的全英語學分學程。

台師大也在113學年度設立4個全英語大學學位學程，劉美慧指出，其中全球研究全英語學士學位學程，已招收來自14個國家的35位外籍學生，充分體現台師大的國際吸引力。另有全國唯一的IB國際師培學程，與首創的產學合作EMI課程，讓學生體會英語力與就業力的關連性，激發修課動機。

劉美慧補充說明，EMI課程推動，除了正式課程，也需要非正式課程、潛在課程的配合。包括國際化的校園環境吸引更多外籍師生，目前台師大外籍教師已達51人，境外生人數佔比12%，為校園帶來多元文化與多語言的學習氛圍。

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