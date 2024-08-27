台師大發表「冷融合」技術突破　可望應用於節能減碳及醫療領域

▲台師大團隊研發出冷融合技術，獲得國際創投認證。圖為台師大研究團隊展示冷融合原型反應器。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

化石燃料造成全球暖化，核融合技術被公認為解決能源與環境問題的終極方案。台師大團隊與江陵集團合作，今（27日）宣布在冷融合技術上取得突破性成果，今年初成為30年來首篇冷融合論文登上國際知名期刊。該技術也稱「低能核反應（LENR）」，利用水作為燃料，能在68度溫度下進行核反應，無核污染並具高效能，可望應用於節能減碳及醫療影像領域。

人類因為長期且大量使用化石燃料，造成全球氣候暖化與極端氣候肆虐，問題日益嚴重，台灣也不例外，近期核電更成為熱門討論選項之一。但現有核電會產生核廢料，因此不會產生碳排與放射性有限的核融合技術，被公認是解決能源與環境問題的終極方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台師大產創學院綠能科技與永續治理研究所講座教授、江陵集團創能研究中心執行長黃秉鈞率領研究團隊，歷經多年投入，研發出低能核反應（LENR，或稱「冷核融合」），具有無核污染優點，是解決零碳排的最佳能源，論文今年1月發表在國際知名期刊《Nature - Scientific Reports》，是30年來冷融合論文首度刊登在主流科學期刊上。

黃秉鈞今天在台師大舉行研究成果說明會。黃秉鈞指出，2013年意外發現，兩家台灣公司開發的不同機器，可以用水來製造能量，發現都與水受熱與汽化震盪有關，可能是水沸騰所產生的空化及聲致發光現象導致，甚至與冷融合有關，2019年在科技部支持下，展開這項能源科技探索，這可能是政府第一個支持的冷融合計畫。

▲台師大講座教授黃秉鈞（左二）帶領團隊，研發出冷融合技術，目標希望2035年達到用水發電。（圖／記者許敏溶攝）

由於冷融合技術相當先進，黃秉鈞團隊面臨基本學理還不清楚時，透過實作與測試累積技術經驗，也就是運用學習曲線，再歸納出設計與操作原理。

研究團隊設計製造數十種各式反應器進行實測分析，研發的冷融合技術屬於CI（水的沸騰空化融合現象），用水當燃料時，可在68度溫度下進行，比現有其他技術還低，且利用流體動力學與空化技術激發核反應，可重現、可大功率連續運作，成本低廉，性能係數COP （輸出能量與輸入能量比）可達1.2至4.3。

黃秉鈞在2021年從台大退休後，轉任台師大講座教授，冷融合研究團隊則轉入江陵集團的陽傑公司創能研究中心繼續研發。2023年研究團隊發現，當冷融合發生時，反應器會產出不凝結氣體，經質譜儀檢驗，其含有氖同位素（22Ne）、二氧化碳、同位素O17重水（H217O）等。經無數次重複實驗後，確認水被激發某種核反應並產生能量，也發現O17同位素是核反應的關鍵中間產物，這是能源科技重大發現。

黃秉鈞指出，同位素O17重水有醫療價值，可用於核磁共振造影（MRI）的造影劑以及正子攝影（PET）主要材料，也有研究顯示其有可能抑制癌細胞增長，或輔助癌症的標靶或放射治療。

黃秉鈞的冷融合技術可以用於發電廠節能減碳，利用蒸汽鍋爐的部分輸出熱蒸汽來運作，以反應器COP為2.0來估計，可製造兩倍能源來預熱鍋爐進水，降低鍋爐燃料消耗或減碳約20%，將發電廠效率由目前的40%提升至50%，為節能減碳做出巨大貢獻。

黃秉鈞的冷核融合論文發表後，引發國際關注。黃秉鈞說，團隊的冷核融技術，可以連續運轉24小時，其他國際團隊僅有數分鐘，因此獲得國際創投公司接洽，等於獲得創投公司的認證，團隊未來將持續進行技術與設備的精進，待克服相關門檻後，希望2035年有機會達成用水發電的目標，解決台灣與國際上碳排放問題。